وزيرة الصحة: تعاوننا مع "هارفارد" الأمريكية ساعدنا على التصدي لكورونا

أعربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن سعادتها بالتعاون مع كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، ومرور عام على توقيع مذكرة التفاهم بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب هارفارد، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، حيث سيشهد الشهر المقبل مرور عام على حقبة هائلة من فرص التعليم الطبي بين مصر وكلية الطب بجامعة هارفرد من حيث برامج بناء القدرات في كل من البحوث الإكلينيكية والتعليم الطبي.

جاء ذلك مساء أمس السبت، خلال كلمة وزيرة الصحة الافتتاحية بورشة عمل للعاملين بالقطاع الطبي، بالتعاون مع كلية طب جامعة هارڤارد الأمريكية للتعريف بأحدث التطورات حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، من حيث التشخيص والعلاج واللقاحات، وذلك بمشاركة الدكتور "أجاي سينج" عميد الدراسات العليا في التعليم الطبى بكلية الطب جامعة هارفارد، في إطار حرص القيادة السياسية للنهوض بمنظومة التعليم الطبي في مصر، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وفقًا للمعايير العالمية، وضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني المستمر.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنَّ هذا التعاون القائم لعب دوراً كبيراً في استجابة وزارة الصحة والسكان المصرية لوباء فيروس كورونا المستجد مؤكّدة أنَّ التعاون مع جامعة هارفارد كشريك رئيسي لوزارة الصحة كان له دور هائل في الإصلاحات الهائلة التي تمّ اتخاذها لإعادة تشكيل نظام الرعاية الصحية في مصر تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أسهم في خطة الدولة للتصدي لوباء فيروس كورونا.

وتابعت وزيرة الصحة، أنَّ جائحة فيروس كورونا المستجد قد أدت إلى تعاون علمي عالمي غير مسبوق حيث توحد العلماء فى جميع انحاء العالم للتصدي لفيروس كورونا المستجد وإدارة هذا الوضع الوبائي الذي لم يشهده العالم من قبل، مشيرة إلى أنَّ الدولة المصرية تؤدي دورها في إدارة هذا الوباء، منوهه إلى أنَّه تمّ تدريب 1600 من العاملين بالقطاع الطبي واعتماد منهجية جديدة للتعليم الإلكتروني في مصر لمتخصصي الرعاية الصحية، فضلاً عن الحفاظ على استمرار العمل بالبرامج والمبادرات الرئاسية وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أهمية التعاون بين وزارة الصحة والسكان وكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية التي تعد المصدر الأكثر ثقة وشهرة للتعليم الطبي في العالم، موضحة أنَّ مشاركة مثل هؤلاء الباحثين فى ورشة العمل يعد نافذة لاستغلال الخبرات المشتركة لمواجهه هذا الوباء من خلال الدعوة إلى المزيد من الاستثمار فى البحوث وقضايا الصحة العامة، إضافة إلى قضايا البحث العلمي المتعلقة بالمناعة والأوبئة واللقاحات، مشيرة إلى أنَّه يوجد دائماً ما يتطلب الدراسة في مجال الأمراض المعدية.

وأضافت وزيرة الصحة، أنَّ التعاون المستمر والعمل الجماعي يعد فرصة للشراكة العالمية لتطوير مناهج جديدة ومبتكرة خاصة بقضايا الصحة العامة والوصول إلى حلول لمقاومة الأوبئة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الحالية التى يمكن الاستفادة منها من خلال جائحة كورونا قائلة: "آملة أن توفر هذه ورشة العمل فرصة للتعاون على هذا التهديد العالمي ومناقشة التحديات التي تواجهها انظمة الرعاية الصحية العالمية في الحاضر والمستقبل".

ومن جهته، وجه الدكتور "أجاي سينج" عميد الدراسات العليا فى التعليم الطبي بكلية الطب جامعة هارفارد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان تحت قيادة الدكتورة هالة زايد على ما يبذلونه من جهود لإدارة الأزمة، مشيراً إلى أنَّ هذه الورشة توفر فرصة للتعاون والعمل على هذا التهديد العالمي.

جدير بالذكر، أنَّه يتمّ عقد ورشة العمل أونلاين وتستمر على مدار 4 أيام في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر المقبل، حيث تشمل محاضرات لأساتذة من كل من كلية طب "هارڤارد" الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية وجامعة ملبورن، ثم جلسة ختامية تشمل حلقة نقاش برئاسة الدكتورة هالة زايد، هذه ورشة العمل تشمل محاضرات حول آخر مستجدات فيروس كورونا في العالم وبروتوكولات العلاج المحدثة، إضافة إلى مستجدات التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كما تشمل ورشة العمل آلية التعامل في العيادات الخارجية والتأثير النفسي والاهتمام بالصحة العامة للأطباء، ويمكن للأطباء وكل العاملين بالرعاية الصحية وعلماء الأوبئة والباحثين، تسجيل الحضور من خلال اللينك: https://bit.ly/2IUkXMW، لافتًا إلى أنَّه يمكن حضور ورشة العمل أونلاين على تطبيق "Zoom" من خلال اللينك: https://bit.ly/36Q7jTy.