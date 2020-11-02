هالة زايد: وفرنا أكشاك لتوعية 4 ملايين مصطاف بالساحل الشمالي ضد كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة حريصة على أنواع التوعية كافة فيما يخص أزمة انتشار جائحة كورونا، باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات التلفزيونية الموجهة للأطفال والماراثونات والتوعية بمبادرات رئيس الجمهورية، مثل الكشف على 10 ملايين سيدة خلال 6 أشهر خلال مبادرة صحة المرأة.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "فحصنا أكثر من 16 مليون مواطن خلال شهر ونصف في حملة الأمراض المزمنة، وبدأنا حملة الأنيميا والتقزم والسمنة لتوعية طلاب المدارس، وننسق مع وزير الشباب والرياضة والوزارات كافة لنمدهم بكل أنواع التوعية وهذا الامر حدث في الانتخابات".

وتابعت: "فترة الصيف شهدت 4 مليون شخص ذهبوا إلى المصيف في الساحل الشمالي بداية من الإسكندرية حتى مطروح وأطلقنا حملات توعية ودفعنا بأكشاك لإعطاء المواطنين كمامات وزجاجات كحول وقامت بقياس الحرارة وذلك كله بشكل مباشر".

وحول إمكانية فرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة، قالت: "التشديد على الالزام بالإجراءات شيء مطلوب جدًا وكل الجهات الحكومية لديها تعليمات من رئيس الوزراء ولجنة الأزمات بالتشديد داخل الدواوين الحكومية والمرافق العامة، وهناك عقوبات فرضتها بعض الدول المجاورة وفي دول أوروبا على عدم ارتداء الكمامات، لكن أنا أريد القول من لا يريد حماية نفسه فعليه حماية والديه وأسرته وأبنائه".

وأردفت: "الناس اللي قاعدة في البيت مش ذنبها إن إنت تهاونت في الإجراءات الاحترازية ودخلت البيت وإنت حامل للفيروس، وبالتالي لازم نحمي نفسنا وأسرنا وده شيء مهم جدًا وإحنا شعب عندنا العاطفة الاجتماعية إننا منضرش الآخرين".