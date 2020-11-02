هالة زايد: جهزنا خط إنتاج في فاكسيرا للقاح كورونا الصيني

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن بعض الدول بدأت في تصنيع اللقاح للطوارئ ويتم حاليا التنسيق مع الصين للانتهاء من اللقاحات حيث تلتقي زايد السفير الصيني في القاهرة الذي يدعم القطاع الصحي في مصر.

وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن مصر تعمل مع الصين على 3 لقاحات، وسيتم تصنيع اللقاح أو شراء حصة لصالح المواطنين في مصر بمجرد الموافقة النهائية على التصنيع من قبل جانب الصين، حيث إن هناك احتمالية أن تصنعه مصر.

وتابعت: "وهناك شركة صينية ثانية حصلت على موافقات التصنيع في بعض الدول: وجهزنا خط في فاكسيرا واستعنا بفريق كبير من منظمة الصحة العالمية لعمل تقييم خط إنتاج فاكسيرا ومستعدين بمجرد الموافقة من الشركة الصينية ندخل مرحلة التصنيع".