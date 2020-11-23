تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة لتحقيقها.. تعرف على السياحة المستدامة

تعبير "السياحة المستدامة" الذى دائما ما يأتى ضمن خطط جميع وزارات السياحة بالعالم دون أن يعرف المتلقى تحديدا ما هى السياحة المستدامة وهل هى تختلف عن التعريف العادى لصناعة السياحة، الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية ، عرف السياحة المستدامة أو Sustainable Tourism بأنها السياحة التي تأخذ في الاعتبارالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، وتلبية احتياجات الزوار والسياح والصناعات القائمة والبيئة والمجتمعات المضيفة.

وأضاف البطوطى أن إرشادات تنمية السياحة المستدامة وممارسات الإدارة تنطبق على جميع أشكال السياحة في جميع أنواع الوجهات، بما في ذلك السياحة الجماعية ومختلف قطاعات السياحة المتخصصة، كما أنها تشير أيضا إلى مبادئ الاستدامة وإلى الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتنمية السياحة، مشيرا إلى ضرورة خلق توازن مناسب بين هذه الأبعاد الـ 3 لضمان استدامة السياحة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن السياحة المستدامة ينبغي أن تتضمن الأسس الـ 3 التالية:

1- الاستخدام الأمثل للموارد البيئية التي تشكل عنصرًا رئيسيًا في تنمية السياحة، والحفاظ على العمليات البيئية الأساسية والمساعدة في الحفاظ على التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي.

2- احترام الأصالة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المستضيفة للسياح ، والحفاظ على تراثها الثقافي المبني والحي والقيم التقليدية، والمساهمة في التفاهم بين الثقافات والتسامح.

3- ضمان عمليات اقتصادية مجدية وطويلة الأجل، توفر المنافع الاجتماعية والاقتصادية لجميع أصحاب المصلحة على أن يتم توزيعها بشكل عادل، بما في ذلك فرص العمل المستقرة وكسب الدخل والخدمات الاجتماعية للمجتمعات التى تقوم على السياحة، والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر.

وأوضح البطوطى أن التنمية السياحية المستدامة تتطلب مشاركة مستنيرة من جميع المهتمين والمختصين والعاملين بالسياحة، فضلاً عن ضرورة وجود قيادة سياسية قوية لضمان مشاركة واسعة وبناء توافق في الآراء، مشيرا إلى أن تحقيق السياحة المستدامة يعد عملية مستمرة تتطلب مراقبة مستمرة للتأثيرات، وإدخال التدابير الوقائية أو التصحيحية الضرورية عند الضرورة، كما يجب أن تحافظ السياحة المستدامة أيضًا على مستوى عالٍ من رضا السائحين والتي تتضمن تجربة مفيدة لهم وزيادة وعيهم بقضايا الاستدامة وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة بينهم.