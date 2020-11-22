انخفاض الإشغال بفنادق البحر الأحمر بسبب الإغلاق الأوروبي وتراجع السياحة الداخلية

انتاب العاملين بالقطاع السياحي المخاوف من إغلاق عدد من الفنادق السياحية بالبحر الأحمر، نتيجة انخفاض نسبة الإشغالات نتيجة لتراجع السياحة الداخلية، وتزامنًا مع قرار بعض الدول الأوروبية بتطبيق الإغلاق وتوقف رحلاتها إلى المدن السياحية بسبب تفشي إصابات الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمحافظة البحرالأحمر، في تصريحات صحفية، أن عددًا من الدول الأوربية أوقفت رحلاتهما للغردقة ومرسى علم بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا التى ضربت الكثير من الدول الأوروبية، وأدت لقيام العديد منها بتطبيق الإغلاق التام بعد ارتفاع نسب الإصابات بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن أربعة دول فقط ما زالت ترسل سائحيها إلى مصر حتى الآن هى أوكرانيا وصربيا وبيلاروسيا وسويسر.

واشار إلى أن العديد من فنادق الغردقة ومرسى علم قررت إغلاق أبوابها لعدم وجود زبائن، موضحًا أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة العاملة لا تتجاوز حاليًا 10%، وذلك بسبب تراجع الكثير من الدول الأوروبية عن خطط إرسال سائحيها خلال الفترة الحالية بسبب الموجة الثانية من كورونا، بالإضافة إلى ضعف حركة السياحة الداخلية بعد بدء العام الدراسى الشهر الماضى.

وذكرر أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أن حوالي 400 ألف سائح زاروا مصر منذ شهر يوليو الماضي تزامنًا مع عودة حركة الطيران الخارجية، مؤكدًا أنه لم يُصب أي سائح بكورونا خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا بالمطارات وفنادق مصر، ما يدل على أن المقصد السياحى المصرى آمن صحيًا.

ومن جانبه، قال الدكتور ماجد القاضي، ورئيس مؤسسة المجمع السياحي بالبحر الأحمر، أن قطاع السياحة مرت عليه العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، ولكن تظل أزمة كورونا هي الأكبر على الإطلاق، حيث ألقت بظلالها على العاملين بالقطاع السياحي مطالباً بحماية حقوق العاملين في السياحة والحفاظ على الأيدي العاملة المدربة وعدم تسريحهم من الفنادق.

وناشد العاملون بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، مساندتهم في إشهار نقابة مهنية للعاملين بالقطاع السياحى، لرعاية مصالح نحو مليوني عامل في ظل المعاناة التي يلاقونها في ظل فقد الوظائف خلال أزمة الفيروس.