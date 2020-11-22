"الصحفيين" تعلن انطلاق مسابقة الكوميسا لأفضل الأعمال المنشورة في 2020

أعلنت لجنة الخدمات بنقابة الصحفيين عن تنظيم سكرتارية الكوميسا "السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي"، جوائز الإعلام لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام 2020.

وأوضحت اللجنة برئاسة محمد يحيى يوسف، في بيان عنها اليوم، أنه يتم تقديم الأعمال والمشاركة عبر الإنترنت باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية من خلال الموقع الإليكتروني للكوميسا حتى 31 ديسمبر 2020.

وتنص شروط المسابقة على المشاركين من الدول الأعضاء أن تكون أعمالهم قد تم نشرها في الصحفي المطبوعة والمواقع الإليكترونية خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020.

من ناحية أخرى وافق المصرف المتحد على استخراج بطاقات ائتمان للزملاء الصحفيين بضمان البدل وهي بطاقة مشتريات.

وقال بيان عن اللجنة الاقتصادية برئاسة محمد خراجة، إن المستندات المطلوبة تتضمن "شهادة البدل، إيصال مرافق، صورة البطاقة الشخصية، صورة الكارنيه" ويتم التوجيه بالمستندات المطلوبة لفرع المصرف المتحد في شارع عبد الخالق ثروت مكتب محمد سعد، مدير فرع البنك.

كما أعلنت اللجنة الاقتصادية في بيان آخر عن أنها تقوم بالتعاون مع نقابة التجاريين بالقاهرة بتنظيم دورات تدريبية لأبناء الزملاء الصحفيين لخريجي كليات التجارة وما يعادلها في فروع التسوق والمحاسبة والمراجعة والعمل المصرفي والموارد البشرية لتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضحت اللجنة أن الأوراق المطلوبة صورة المؤهل الجامعي وصورة كارنيه الطالب وصورة كارنيه عضو النقابة.

من ناحية أخرى بدأت اليوم نقابة الصحفيين في تحصين الأعضاء وأسرهم بمصل الإنفلونزا الرباعي، حيث من المقرر أن يتواجد طبيب بمقر النقابة لتحصين من يرغب، وذلك من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وذلك بدءا من اليوم الأحد 22 نوفمبر، وحتى الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري.

وأعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن توفير كمية من مصل الإنفلونزا الرباعي، إنتاج شركة فاكسيرا، وذلك للصحفيين وأسرهم، وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنة، إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشق الوقائي، لحماية الصحفيين وأسرهم.

وأضاف "عبدالمجيد"، في بيان عنه، أنه يمكن للصحفيين وأسرهم بدءًا من اليوم الأحد الحصول على جرعات المصل، بواقع 175 جنيهًا للجرعة، لافتًا إلى أنه من 22 حتى 24 نوفمبر الجاري سيتوافر طبيب بالنقابة،