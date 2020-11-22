"الغرف التجارية" تلحق بقطار "الجمعة البيضاء" قبل نهاية الموسم بأيام

بدأت الغرف التجارية بمحافظات مصر، تلقي الطلبات من المحلات التجارية التي ترغب بالمشاركة في عروض تخفيضات أسعار المنتجات، بمناسبة الجمعة البيضاء، يوم 27 نوفمبر الجاري، على أن تقدم كل جهة، طلب يتضمن نسبة التخفيضات المقررة، ونوعية المنتجات، وأن يكون للمحلات التجارية، الحرية في طرح المنتجات بأسعار مخفضة، ضمن المبادرة على مدار أسبوع، وهي الفترة من يوم 23 حتى 30 نوفمبر 2020.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ذلك يأتي في إطار المشاركة المجتمعية، بالتعاون مع وزارة التموين.

واعتبر العربي، الجمعة البيضاء أوكازيون ينعش المبيعات، ويلبي احتاجات المستهلك، ويخفف عن كاهلهم بعروض الأسعار، التي تتناسب مع الحالة الاقتصادية.

وأوضح أن المحلات المشاركة فى المبادرة، ستتوجه إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية، الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات، بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي، الذي كانت تباع به هذه السلع، قبل تخفيضات الأسعار.

وأضاف أن مديريات التموين بمختلف المحافظات، ستتلقى طلبات المحلات التجارية الراغبة بالمشاركة في تخفيضات الأسعار بمناسبة الجمعة البيضاء، وسواء كانت المنتجات ملابس أو أجهزة معمرة أو سلع غذائية، وأن ذلك سيمكن المستهلك فى الحصول على سلع بأسعار مخفضة، وأيضا زيادة حركة المبيعات للتاجر.

يشار إلى أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية، خلال فترة التخفيضات.

وأن المحلات التى ستشارك فى تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

وأن من يثبت تلاعبه فى العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أن ذلك سيكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض تخفيضات الأسعار، وأنه من المتوقع، أن يشارك العديد من المحلات التجارية بهدف انتعاش حركة المبيعات فى الأسواق.

ولفت إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة، وتوجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين، لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكل محافظات الجمهورية، من خلال دعم ومساندة المواطن.