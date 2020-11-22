شعبة الأرز: مصر لديها مخزون يكفي حتى نهاية 2021

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، إن مصر لديها مخزون يكفيها من المواد الغذائية لفترة طويلة، وهو ما يكفي الدولة في حالة انتشار فيروس كورونا الجديد في الموجه الثانية.

وأضاف شحاتة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مصر لديها مخزون كافي من الأرز، يكفي احتياجاتها حتى نهاية 2021، حيث تقدر كمية المخزون من الأرز الأبيض بحوالي 4 ملايين طن.

وأشار إلى أن مصر لم تستورد أرز منذ ثلاث سنوات، حيث إن إنتاجها الحالي يكفي احتياجات السوق المحلي.

وقررت الحكومة، إعفاء مستوردي السلع الاستراتيجية من ضريبة القيمة المضافة على خدمات النولون، سينفذ على السلع الاستراتيجية المستوردة "المعبأة" في عبوات فقط.

وقال شحاتة في تصريحات سابقة، إنّ الفول المستورد شهد استقرارا نتيجة توافر المعروض، والعدس ارتفع نتيجة زيادة الطلب العالمى ومن جانب المواطنين نتيجة دخول الشتاء، أما الأرز جاء ارتفاعه بسبب الطقس السيئ وهطول الأمطار وتعطل عمليات الحصاد فى القرى والنجوع وعمليات النقل.

وأكد شحاتة، أن زيادة الإنتاج العالمي من البقوليات، ساهم في زيادة المخزون الاستراتيجي ليصل إلى 8 أشهر، وبزيادة التعاقدات سيرتفع المخزون الاستراتيجي للبلاد ليكفي سنة كاملة، كما أن زيادة الإنتاج العالمي والمحلي من الفول ساهم في استقرار الأسعار محليا.

وأوضح أنّ محصول الفول البلدي هذا العام، كانت إنتاجيته أفضل من الأعوام السابقة، وخاصة العام الماضي، بنسبة زيادة 40%، حيث جرى زراعة 120 ألف فدان موسم شتوي 2019 مقابل 87 ألف فدان الموسم السابق، ونظرا لغلق المطاعم والمحال خلال موسم الحصاد بسبب جائحة كورونا، فما زال أغلب المحصول البلدي مخزن، وقد يكون ما زال لدى المزارع، إذ صدر القرار أول مرة قبل الحصاد، ما أثر بالسلب على تداول المحصول، إضافة إلى ما جرى استيراده منذ أكتوبر 2019 حتى الآن، مؤكدا أنّ معدل الاستهلاك المثبت في الدولة من إحصائيات، تفيد بأنّ استهلاكنا نحو 60 ألف طن شهريا