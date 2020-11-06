فيديو.. المعزول مرسي يعترف بخيانة الإخوان: صفقات سرية بين الجماعة والأمريكان

تاريخ طويل من العلاقات السرية والخيانة أدمنها تنظيم الإخوان الإرهابي، وباع من أجل مصالحه وتنفيذ أجندته، مصر، تارة للانجليز وقت تأسيس التنظيم الإرهابي في النصف الأول من القرن العشرين، وأخرى للأمريكان خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

ولأنه لا سر يبقى للأبد، تكشفت علاقات الإخوان وأمريكا في أعقاب أحداث 2011 في مصر، وتم تسريب فيديو للرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي وقتما كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة الإخواني في 2011، وبجواره مرشد التنظيم الإرهابي محمد بديع القابع في السجون المصرية بتهم إرهابية.

مرسي تحدث في الفيديو المشار إليه عن علاقة التنظيم بالإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ومنهم جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ووليام بيرنز مساعد وزير الخارجية.وأشار مرسي إلى أن علاقته مع "كيري" و "بيرنز"، تطرقت إلى المشاكل الداخلية في مصر وإدارة المرحلة الانتقالية، وأكد مرسي على أنه تم منح الأمريكان تطمينأت بخصوص علاقات التنظيم بإسرائيل، واستمرار اتفاقية كامب دايفيد، وأن الأمريكان عرضوا على التنظيم الإرهابي المساعدة بشرط أن يعرفوا ماذا يريد التنظيم.

وتحدث مرسي في اللقاء المغلق الذي جمع قيادات التنظيم الإرهابي في ذلك الوقت عن عرض الأمريكان للإخوان بقولهم: "ساعدونا علشان نعرف نساعدكم"، وأن إدارة أوباما عرضت على التنظيم الاستفادة من التجربة التركية في التعامل مع البنك الدولي.ووصف مرسي علاقته ولقاءاته مع المسئولين بإدارة أوباما بأنه كان هناك نوع من الاريحية النفسية لقبول الإخوان وتقبل فوزهم في الانتخابات التي ستجرى في مصر في ذلك الوقت سواء البرلمانية أو الرئاسية.

اللافت أنه في نهاية الفيديو، خشى "بديع" أن يكون ما يدور داخل الغرفة المغلقة يسمع صدى صوته عبر "ميكرفون" خارجي وطالب من "مرسي" التوقف عن الكلام، حتى جاءته التطمينات فاستطرد "مرسي" في حديثه، الذي لم يعلم أنه مسجل صوت وصورة ليتداول بعد ذلك على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".