غدا.. انطلاق جولة الإعادة بالداخل في المرحلة الأولى لانتخابات النواب

تنطلق غدًا وتتواصل على مدار يومين جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ويتنافس فيها 220 مرشحاً، بينهم 86 من «مستقبل وطن» و19 من «الشعب الجمهورى»، على 110 مقاعد، بعد حسم 32 مقعداً من الجولة الأولى من أصل 142 مقعداً في 13 محافظة، فيما تخوض 6 سيدات جولة الإعادة في المرحلة الأولى، منهن أربعة بالإسكندرية ومرشحتان بالبحيرة.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات 31 مليون ناخب للتصويت اليوم في جولة الإعادة وتم إعداد أوراق ومحاضر الاقتراع والفرز ونماذج التسلم والحفظ وكشوف الناخبين لتسليمها للقضاة المشرفين على عمليات الاقتراع والبالغ عددهم 12 ألف قاضٍ بين احتياطي وأساسي.

وحسمت 4 محافظات فقط عددًا من مقاعدها من الجولة الأولى وهي، البحر الأحمر، وهي المحافظة الوحيدة التي حسمت كافة دوائرها بالفوز، والجيزة، وحسمت كل دوائرها وعددها 12 دائرة "عدا دائرة واحدة على مقعدين وهي البدرشين، ومحافظة الفيوم، والإسكندرية، بينما لم تشهد 10 محافظات أي حسم للمقاعد بالجولة الأولى ودخلت كل دوائرها جولة الإعادة وهي: "اسيوط، بني سويف، البحيرة، المنيا، سوهاج، قنا، أسوان، مطروح، الأقصر، الوادي الجديد".

وتخوض 6 سيدات جولة الإعادة بالمرحلة الأولى منهن 4 سيدات في الإسكندرية و2 بمحافظة البحيرة.

وتشهد ثلاث دوائر انتخابية بالمرحلة الأولى أكبر منافسة انتخابية على 4 مقاعد انتخابية بواقع 8 متنافسين فى الإعادة وهي دوائر: "أول المنتزه بالإسكندرية والقوصية بأسيوط - ومغاغة بالمنيا".

وجاءت محافظة البحيرة في المرتبة الأولى بالإعادة بواقع 36 متنافسًا على 18 مقعدًا ويليها محافظة المنيا بواقع 30 متنافسًا في الإعادة على 15 مقعدًا، ويخوض 56 نائبًا من النواب الحاليين جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى.