"أسواق للمعلومات": "القناة للسكر" أولى خطوات تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج

قالت شركة "أسواق للمعلومات المالية والسلعية" المتخصصة فى رصد ومتابعة الأسعار و المعلومات السلعية بالبورصات العالمية والسوق المحلية و الاقليمية، أن الاسراع فى تنفيذ مشروع شركة " القناة للسكر " لانتاج سكر البنجر بدءا من الربع الاول من العام المقبل 2021 بمحافظة المنيا، سيعمل على ضبط منظومة السكر فى مصر سواء على مستوى الأسعار ، او توافر السلعة و سد الفجوة بين الانتاج و الاستهلاك ، فضلا عن القضاء على الزيادات المطردة فى اسعار السكر التى تحدث خلال فترات بعينها من العام .

أضافت " أسواق " أن انتاجية المشروع تصل الى 900 الف طن سنويا تضال للانتاج الحالي للبلاد ، ما يدعم تغطية احتياجات السوق المحلية و توفير الفائض للتصدير ، ما يساهم فى دعم الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى و توفير العملية الصعبة، الامر الذى يساهم فى تراجع سعر صرف الدولار ومن ثم خفض اسعار السله المستوردة.

أشارت " أسواق " الى أن نجاح ذلك المشروع سيعمل على وضع السكر ضمن قائمة السلع المزمع تداولها فى بورصة السلع المصرية ، و ذلك نتيجة توافر احتياطى لدى البلاد و قابل للتصدير ، وهو ما يعلم على فتح اسواق جديدة للسلع المصرية ، موضحة أن المساحة المنزرعة للمشروع تصل الى 240 فدانا، بالإضافة إلى استصلاح واستزراع أراض صحراوية على مساحة 181 ألف فدان لزراعة بنجر السكر وبعض المحاصيل الأخرى تشمل القمح، والذرة، والحمص، حيث يضم المشروع أكبر صومعة تخزين للسكر الأبيض بالعالم، بسعة تخزينية 400 ألف طن سكر، ما يساهم فى تشغيل العمالة لاهالى منطقة الصعيد و توفير نحو 3 الاف فرصة عمل المحت أسواق الى أن المشروع الجديد سيسهم في إحلال واردات بقيمة 800 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى تصدير منتجات ثانوية بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار سنويا.يشار إلى أن مصر تنتج نحو 2.48 مليون طن من السكر الأبيض خلال العام و تستهلك حوالي 2.95 مليون طن سنويا .