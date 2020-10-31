"أسواق للمعلومات" ترصد إغلاقات أسعار السلع وخاماتها بالبورصات السلعية العالمية والسوق المحلية بنهاية أكتوبر

رصد مؤشر شركة "اسواق للمعلومات المالية و السلعية" المتخصصة فى رصد و متابعة الاسعاروالمعلومات السلعية بالبورصات العالمية اغلاقات أسواق السلع و المشتقات و المعادن و العملات خلال تعاملات شهر اكتوبر المنقضي و التى تنوعت بين بورصات شيكاغو و نيويورك و ماليزيا و لندن ، فضلا عن ابرز المتغيرات بسوق السلع المحلية وفقا للمتغيرات العالمية .

بورصة شيكاغو

القمح : أغلقت اسعار القمح عند مستوى 598.5 سنت للبوشل، بنسبة تراجع بلغت 0.9 %

الذرة : سجلت اسعار الذرة مستوى 398.5 سنت للبوشل .

بذرة الصويا : ارتفعت اسعار بذرة الصويا بنسبة 45. 0 % لتغلق عند مستوى 1056.5 سنت للبوشل .

كسب الصويا : ارتفعت اسعار كسب الصويا بنسبة 45. 0 % ليسجل مستوى 378.6 دولار شورت طن

زيت الصويا : ارتفعت اسعار زيت الصويا بنسبة 1.66 % ، ليغلق عند مستوى 33.61 سنت للرطل.الارز : إرتفعت اسعار الارز بنسبة 44. 0 % ، ليغلق عند مستوى 12.525 دولار للقنطار.لحوم الماشية : أغلقت اسعار لحوم الماشية الحية عند مستوى 108.300 سنتا للرطل بنسبة ارتفاع بلغت 0.3%اليوريا : أغلقت أسعار يوريا تسليم الشرق الأوسط عند مستوى 258 دولارا " شورت طن"

بورصة ماليزيا

تراجعت اسعار زيت النخيل بنسبة 1.2 % ليغلق عند مستوى 817.5 دولارا للطن.

زيت اولين (RBD) : انخفضت اسعار زيت اولين (RBD) بنسبة 1 % ، ليغلق عند مستوى 820 دولارا للطن.

بورصة نيويورك

السكر : تراجعت اسعار السكر الخام لدى اغلاق تعاملات اليوم بنسبة 3. 0 % ، مسجلا مستوى 14.36 سنتا للطن .القهوة العربي : تراجعت اسعار القهوة العربي بنسبة 2. 0% ، مسجلة مستوى 104.4 سنتا للطن . القطن : تراجعت اسعار القطن بنسبة 1.3 % ليغلق عند مستوى 68.92 دولارا للرطل

بورصة لندن للمعادن

النحاس : اغلقت اسعار النحاس على تراجع بلغت نسبته 27. 0 % ، ليصل الى مستوى 6726 دولارا للطن .

الالومنيوم : انخفضت اسعار الالومنيوم بنسبة 1. 0 % ليغلق عند مستوى 1805.5 دولارا للطن .

حديد التسليح : انهت اسعار حديد التسليح تعاملاتها متراجعة بنسبة 45. 0 % ليغلق عند مستوى 446 دولارا للطن .

الخردة : استقرت اسعار الخردة عند مستوى 289 دولارا للطن .

بورصة لندن للسلع السكر الابيض : ارتفعت اسعار السكر الابيض على ارتفاع بلغت نسبته 1 % ، ليغلق عند مستوى 390.5 دولارا للطن

بورصة نيويورك للطاقة و الذهب

خام برنت : اغلق تعاملاته عند مستوى 37.46 دولارا للبرميل بنسبة تراجع بلغت 5. 0 %.

خام غرب تكساس : اغلق خام غرب تكساس عند مستوى 35.79 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 1 % .

الغاز الطبيبعى:اغلق الغاز الطبيعي تعاملاته عند مستوى 2.996 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بنسبة انخفاض بلغت 76. 0 % .

عقود الذهب الاجلة : أغلقت العقود الاجلة للذهب عند مستوى 1879.9 دولارا للاوقية بنسبة ارتفاع بلغت 64. 0 %

اسعار الذهب الفوري (FOREX) : اغلقت اسعار الذهب الفوري عند مستوى 1878.1 دولارا للاوقية بنسبة ارتفاع سجلت 58. 0 % .من ناحية اخرى قالت " اسواق " ، أن الاداء العالمى للسلع انعكس بالتبعية على أسعار السوق المحلى التى شهدت بعض التغيرات مع اغلاقات تعاملات شهر اكتوبر ، حيث ارتفعت أسعار القمح و الارز و الزيت ، فيما استقرت اسعار الفول فى الوقت الذى تراجعت فيه اسعار السكر المكرر و بعضا من المعادن .

و رصد مؤشر أسواق اغلاقات السلع بالسوق المحلى على النحو التالى القمح الروسي 11.5 اغلق عند مستوى 4350 جنيها للطن صب أرضه القمح الروسي 12.5 اغلف عند مستوى 4400 جنيها للطن صب أرضه القنح الروسي 14.5 اغلق عند 4700 جنيها للطن صب أرضه القمح الروسي 15.5 ، اغلق عند مستوى 4950 جنيها للطن صب أرضهالدقيق -24 معبأ 5200 جنيها للطن طب أرضه الدقيق -27 معبأ 5300 جنيها للطن صب ارضه دقيق المخبوزات الفاخر 32.5 زنة ال 50 كيلو 7400 جنيها صب ارضه الردة المحلى 3050 جنيها للطن طب ارضه ارز الشعير العريض 3500 جنيها للطن معبأ – ارضه ارز الشعير الرفيع 3400 جنيها للطن معبأ ارضه الارز الابيض البلدي العريض كسر 3 سجل مستوى 6300 جنيها للطن معبا ارضه الارز الابيض البلدى العريض كسر 10 : 12 % سجل مستوى 5800 جنيها للطن - معبأ ارضه الارز البلدي الرفيع كسر 10 : 12 % سجل مستوى 5500 جنيها للطن معبأ ارضه زيت الصويا مكرر سجل مستوى 14800 جنيها للطن – صب ارضه زيت اولين RBD سجل مستوى 12900 جنيها للطن – صب ارضه

زيت الذرة الخام سجل مستوى 15700 جنيها للطن – صب ارضه ريت الذرة المكرر سجل مستوى 21000 جنيها للطن – صب ارضه زيت عباد الشمس المكرر سجل مستوى 16900 جنيها للطن – صب ارضه السكر المكرر سجل مستوى 6400 جنيها للطن – معبأ ارضه

الفول البلدى الرفيع سجل مستوى 16000 جنيها للطن – معبأ ارضهالفول البلدى العريض سجل مستوى 13000 جنيها للطن – معبأ أرضه الفول الليتواني – محصول جديد ، سجل مستوى 6450 جنيها للطن معبأ ارضه الفول الانجليزى سجل مستوى 6000 جنيها للطن – معبأ ارضه الفول الكندي سورتكس سجل مستوى 7000 جنيها للطن- معبأ ارضه الفول الاسترالي سجل مستوى 7500 جنيها للطن – معبأ ارضه الفول الاسترالي سورتكس سجل مستوى 8500 جنيها للطن – معبا ارضه الذرة الذرة البرازيلي – الارجنتينى سجلا مستوى 4150 جنيها للطن – صب ارضه الذرة الاوكراني " محصول جديد " سجل مستوى 4100 جنيها للطن – صب ارضه النشا الغذائي سجل مستوى 7600 جنيها للطن – معبأ ارضه الجلوكوز سجل مستوى 7400 جنيها للطن – صب ارضه صويا 46 سجل مستوى 8050 جنيها للطن – صب ارضه صويا 44 سجل مستوى 7600 جنيها للطن – صب ارضه الصويا الامريكي سجل مستوى 7900 جنيها للطن – صب ارضه الدى دى جى اس الامريكى سجل مستوى 5000 جنيها للطن - معبأ أرضه الجلوتين المستورد سجل مستوى 11700 جنيها للطن – معبأ ارضه الجلوتين المحلى سجل مستوى 11600 جنيها للطن – معبأ ارضه

الجلوتوفيد المحلي سجل مستوى 3600 جنيها للطن – معبأ ارضه

كسب عباد 36 % سجل مستوى 5200 جنيها للطن – صب ارضه علف بادي تسمين سوبر 23 % سجل مستوى 7250 جنيها للطن - معبأ أرضه علف نامي تسمين سوير 21 % سجل مستوى 7200 جنيها للطن – معبأ ارضه

علف ناهي تسمين سوبر 19 % سجل مستوى 7100 جنيها للطن – معبأ ارضه علف بادى نامي 21 % سجل مستوى 6750 جنيها للطن - معبأ أرضه كيلو اللحم الابيض – دواجن سجل مستوى 20 جنيها كيلو اللحم الاحمر دواجن سجل مستوى 22 جنيها و حول اسعار الحديد ، اظهر مؤشر أسواق اغلاق السوق المحلى عند المستويات التالية الحديد 9700 جنيها للطن – أرضه خردة الحديد 4500 جنيها للطن – ارضه خام الالمنيوم مدرفلات بارد سجل مستوى 46500 جنيها للطن خام الالمنيوم بثق سجل مستوى 56300 جنيها للطنخام الالمنيوم اقراض بروفايل سجل مستوى 59200 جنيها للطن خام النحاس الاحمر – كابلات سجل مستوى 108450 جنيها للطن

خام النحاس الاحمر – بارات سجل مستوى114000 جنيها للطن الاسمنت سجل مستوى 720 جنيها للطن اليوريا سجل مستوى 5220 جنيها للطن النترات سجل مستوى 5250 جنيها للطن السوبر فوسفات ناعم سجل مستوى 2000 جنيها للطن السوبر فوسفات خسن سجل مستوى 2650 جنيها للطن الذهب عيار 18 سجل مستوى 706 جنيها للجرام جرام الذهب عيار 21 سجل مستوى 823 جنيها للجرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 935 جنيها للجرام الجنيه الذهب " 8 جرامات " سجل مستوى 6620 جنيها الجنيه الذهبالدولار الامريكي سجل مستوى 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع وفقا للبنك المركزي المصري.