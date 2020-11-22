المقداد وزيرا لخارجية سوريا خلفا لـ المعلم

عين الرئيس السوري بشار الأسد، فيصل المقداد وزيراً للخارجية خلفا للراحل وليد المعلم وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكان المقداد يشغل منصب نائب وزير الخارجية الراحل وليد المعلم.

ورحل وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن عمر 79 عامًا، فجر الاثنين الماضي، وفقًا لما أعلنته الحكومة السورية في الساعات الأولى من الصباح.

وكان مصدر مقرب من الحكومة السورية، قال الأسبوع الماضي إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف المعلم في المنصب نائبه فيصل المقداد.