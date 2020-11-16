عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم كتب: محمد عزالدين 03:52 ص | الإثنين 16 نوفمبر 2020 وليد المعلم توفي وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن التلفزيون السوري الرسمي، في نبأ عاجل. اقرأ المزيد: مقتل 4 جنود أمريكيين في سوريا وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أهمية الحل السياسي أبو الغيط يستقبل المبعوث الأممي إلى سوريا ويؤكّد أهمية الحل السياسي أرمينيا: لدينا أدلة على إرسال تركيا مسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ عاجل.. حريق ضخم بريف حمص في سوريا عشرات القتلى في غارات روسية على ميليشيات موالية لتركيا شمال سوريا فريد الأطرش.. هرب من الاعتقال في سوريا وأصبح "ملك العود" بمصر سوريا التلفزيون السوري وليد المعلم وفاة وليد المعلم