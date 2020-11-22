محمد عدوية يكشف عن صفحة وهمية باسمه تهاجم محمد رمضان
كتب:
أبانوب رجائي
06:56 م | الأحد 22 نوفمبر 2020
محمد عدوية
أبدى المطرب محمد عدوية استياءه من قيام مجهول بانتحال صفحة وهمية باسمه على موقع فيس بوك، ويتحدث فيها عن محمد رمضان وينشر أخبارا كاذبة عنه وعن صورته مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام.
وأشار "عدوية" إلى أنه سوف يتقدم ببلاغ ضد هذا الشخص لأنه لا توجد عداوات بينه وبين محمد رمضان وعلاقتهما قوية.. مضيفًا أنه ليس من طبيعته البحث عن الشو الإعلامي.
ومن ناحية أخرى، أعرب "عدوية" في تصريحات سابقة عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها مؤخرا على أغنية "سبع صنايع" التي قدمها في تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر والذي تم طرحه في موسم رمضان الماضي وحقق نجاح كبير وحازت الأغنية على إعجاب الكثير.
وطرح عدوية منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.
وطرح محمد عدوية منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.
الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية، شادة حيلها ليل نهار.. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".