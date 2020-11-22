محمد عدوية يكشف عن صفحة وهمية باسمه تهاجم محمد رمضان

أبدى المطرب محمد عدوية استياءه من قيام مجهول بانتحال صفحة وهمية باسمه على موقع فيس بوك، ويتحدث فيها عن محمد رمضان وينشر أخبارا كاذبة عنه وعن صورته مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام.

وأشار "عدوية" إلى أنه سوف يتقدم ببلاغ ضد هذا الشخص لأنه لا توجد عداوات بينه وبين محمد رمضان وعلاقتهما قوية.. مضيفًا أنه ليس من طبيعته البحث عن الشو الإعلامي.

ومن ناحية أخرى، أعرب "عدوية" في تصريحات سابقة عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها مؤخرا على أغنية "سبع صنايع" التي قدمها في تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر والذي تم طرحه في موسم رمضان الماضي وحقق نجاح كبير وحازت الأغنية على إعجاب الكثير.

وطرح عدوية منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

وطرح محمد عدوية منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية، شادة حيلها ليل نهار.. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".