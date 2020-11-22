5 ملايين دولار منحة لبرنامج الأغذية العالمي في مصر

عقد السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ومساعدة وزيرة التعاون الدولي شيريهان بخيت، ومديرة البرامج في برنامج الأغذية العالمي أمانى جمال الدين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلى رید، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق المشروع الجديد الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمنحة قدرها 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي في مصر.

تعمل المنحة المقدمة لبرنامج الأغذية العالمى على استكمال البرنامج القومى للحماية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى "تكافل وكرامة" لتقديم ستة أشهر من المساعدات الغذائية إلى 40 ألف سيدة حامل ومرضعة من الفئات المهمشة وأطفالهم دون سن الثانية، من الفئات الأكثر فقرا التى تفتقر لسبل الوصول إلى الغذاء فى مصر.

وسيوفر لحوالى 500 من الأمهات اللاتى يخضعن لنظام شبكة الأمان الاجتماعى الفرصة للحصول على القروض الصغيرة والتدريب على الأعمال التجارية حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم وأسرهم.

وصرح السفير الأمريكى جوناثان كوهين خلال المؤتمر الصحفى قائلا: تأتى هذه المنحة الجديدة البالغ قيمتها 5 ملايين دولار تأكيدا على شراكتنا الطويلة مع هيئات الأمم المتحدة فى مصر لمساعدة المصريين واللاجئين الأكثر ضعفا.

وأضاف، على مدار السنوات الثمانى الماضية، قدمت الولايات المتحدة منحة بقيمة 87 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمى فى مصر، مشيرا إلى فوز البرنامج بجائزة نوبل هذا العام.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج: إن الفقر مرتبط بضعف مستوى التعليم والصحة ونقص الوعى بممارسات الرعاية الصحية السليمة لدى تلك الفئات، وهذا هو سبب تركيز الوزارة على صحة الأم والطفل لأنها تعكس الحالة الصحية العامة للسكان وهى شرط أساسى مسبق للتنمية المستدامة، ومن ثم التركيز على برنامج "الألف يوم الأولى من الحياة".

وأضافت، نحن فخورون بشراكتنا مع برنامج الغذاء العالمى لتنفيذ هذا المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوصول إلى الأطفال الأكثر احتياجا تحت سن الثانية من العمر، والأمهات الحوامل والمرضعات داخل المحافظات الأكثر فقرا مما يضمن حصولهم على احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

ومن جانبه، قال المدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر منجستاب هايلى: إن الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من بين أبرز شرکاء برنامج الأغذية العالمى، وبفضل هذه المساهمة التى جاءت فى الوقت المناسب، يستطيع برنامج الأغذية العالمى البناء على شراكته طويلة الأمد مع وزارة التضامن الاجتماعى واستكمال جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر فقرا واحتياجا.

وأضاف هايلى، برنامج الأغذية العالمى سيستخدم هذه المنحة لمواصلة دعم الاحتياجات الغذائية للأمهات وأطفالهن فى إطار البرنامج القومى تكافل وكرامة.

وتابع هايلى: كما سيساعد هذا المشروع المشترك - الذى يعد جزء من استجابتنا لجائحة فيروس كورونا - فى النهاية على تمكين المرأة وتحسين حياتها وحياة أطفالها وأسرتها وبالتالى مجتمعها بشكل عام.