وزيرة التضامن: سيدة إماراتية تبرعت لسيدة المطر بشقة.. "رزقها وجالها"

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها خيم ومراتب وغيرها للتعامل مع الأزمات الطارئة، لكن نوع الأزمات الناجم عن سوء الأحوال الجوية غير ملائم للخيم، وبالتالي فإنه جرى استبداله بإيجار وحدات سكنية.

وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن متبرعة من الإمارات وفرت شقة لـ"سيدة المطر": "رزق وجالها، ونحن نفتح أبوابنا في الأزمات لتغطية تكاليف المعيشة وأي أصول إنتاجية لمن فقدوا أرزاقهم بسبب سوء الأحوال الجوية، بتمويل من الحكومة المصرية، ونعوض أهالي المتوفين ونقف إلى جانبهم، ومعنا جمعيات رائعة في العطاء بوقت الأزمات مثل الهلال الاحمر المصري".

وتابعت: "ننوي المساعدة وبنلاقي 100 ألف واحد عاوز يمد ايده وشباب جميل عاوز يساعد، ونحيي كل الأيادي الشريفة التي تعمل بيديها وتتكسب وأحترم صغار المنتجين وأعتبرهم شرف لمصر ونعززهم وندعمهم ومنهم صناع الأثاث".

وأوضحت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق صناعة الأثاث بكل ما تحتوي من تقدم وتكامل في الخدمة وصناعات مغذية، ويشارك صغار المنتجين في العمليات الإنتاجية، وقد نظمنا معرضًا في المنيا بأساس من دمياط وساهم فيه أكثر من محافظة، إذ تنوعت فيه الصناعات الحرفية والتراثية، وقد شهد طفرة في الإنتاج الدمياطي وهذا أمر فخر كبير وسيجرى عرض هذا المعرض أون لاين بشكل ثلاثي الأبعاد.