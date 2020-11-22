محمد بن سلمان: مجموعة العشرين خصصت 500 مليون دولار لمواجهة كورونا

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إن العالم لديه عدد من الفرص لتمكين الناس وحماية كوكب الأرض وتحديد أفق جديدة، موضحًا أن هناك أولويات يتم العمل على تطبيقها من أجل التصدي للتحديات التي فرضها تفشي وباء كورونا المستجد.

وأضاف ولي العهد خلال إلقائه البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين: "ثمة تدابير أخرى اتخذناها لدعم من هم الأكثر ضعفا، وكانت لدينا عدة خطوات، أولًا تأمين المصادر اللازمة لمن هم في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء كورونا".

وتابع، أن مجموعة العشرين خصصت 500 مليون من أجل دعم مواجهة التحديات التي فرضها وباء فيروس كورونا: "ندعم الوصول إلى لقاح وباء كورونا واتخذنا التدابير لدعم شوعبنا واقتصادياتنا وهذا ضمن مجموعة عمل خطة العشرين وخصصنا 11 تريليون دولار لدعم الأعمال، وهذه أهداف غير مسبوقة وتهدف من هم الأكثر ضعفا".