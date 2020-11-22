البيان الختامي لقمة العشرين: ملتزمون بقيادة التعافي من جائحة كورونا

اختتم قادة دول مجموعة العشرين (G20) اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول المجموعة الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 نوفمبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد البيان الختامي الصادر في الرياض، اليوم الأحد، "ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن المتعدد"، وفقا لقناة "العربية".

وأكد بيان قادة دول مجموعة العشرين، التزام دول المجموعة بقيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة كورونا.