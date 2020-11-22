بالفيديو.. مقارنة بين أداء عبدالله غيث وأنطوني كوين في فيلم "الرسالة"

انتشرعبر صفحات السوشيال ميديا فيديو من فيلم "الرسالة" بنسخته العربية والإنجليزية، وتفاعل معه الجمهور، خاصة أن العمل يرجع إنتاجه إلى عام 1976.

وظهر خلال الفيديو أداء الراحل عبد الله غيث في النسخة العربي، مقارنة بأداء الراحل أنطوني كوين في النسخة الانجليزية في مشهد تمثيلي مميز.

وعن ذكريات فيلم "الرسالة"، فقال الفنان عبد الله غيث في تصريحات تلفزيونية سابقة، "تلقيت مكالمة من المنتج العربي تاكفور أنطونيان ليقول إن هناك مخرجا عربيا أمريكيا سيعمل فيلم عالمي اسمه الرسالة وعاوزين ممثلين مصريين وعاوز يقابلني، وأنا لم آخذ الموضوع بجدية لأنه سبق وجاء إيطاليون وطلبوا نفس الأمر وصورونا لكن الأدوار كانت بعيدة تماما عن مكانتنا وفيها إساءة لنا“.

وأضاف: "جاء أول يوم تصوير وكان في المغرب وعملوا مدينة كاملة لمكة هناك وكان حاضر مئات من البشر جاءوا يشهدوا المباراة بين الفنان العالمي أنطوني كوين وبين الفنان العربي عبدالله غيث".

وتابع، "إذا بأنطوني يطلب أن أمثل أنا الأول لأنه عاوز يتعلم مني، فالدور عربي والشخصية عربية وأنا الأولى بها، انزعجت وخفت وقلبي دق، لكن قرأت الفاتحة وبدأ التصوير فهدأت نفسي وقلت هل أنطوني بعبع أبدا دا احنا حضارتنا قد حضارتهم عشر مرات وحمزة بتاعنا احنا”.

تدور أحداث الفيلم في القرن السادس الميلادي في مكة، يُبعث محمد (صلى الله عليه وسلم) رسولًا وبعد ثلاث سنوات من البعثة، يتلو ما يوحى إليه. يقرر أبو سفيان وزوجته هند الوقوف ضد سيدنا مُحمد لكن الرسول لا يكف عن دعوته، يتم تعذيب المسلمين مثل سيدنا بلال وعمار بن ياسر، كما يقف سيدنا حمزة بن عبدالمطلب إلى جوار عمه ويُعلن إسلامه.

هنالك بعض التقارير التي ذكرت أن معمر القذافي شارك في تمويل هذا الفيلم، وبلغت ميزانية الفيلم حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، و كان الاسم اﻷول للفيلم (محمد رسول الله والذين معه).