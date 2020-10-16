الرسالة الأخيرة لطبيبة البحيرة قبل وفاتها بكورونا: أستودعكم الله

توفيت صباح اليوم الجمعة، الدكتورة أماني كيشار طبيبة أسنان بدمنهور، متأثرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد فترة علاج استمرت أكثر من شهر، وأعلنت أسرة طبيبة الأسنان، نبأ وفاتها اليوم الجمعة، وطلبت من أصدقائها وأحبائها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وذكرت الأسرة، أن حالة الطبيبة تدهورت نهاية شهر سبتمبر الماضي، وجرى نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور، وخضعت للعلاج المكثف طوال هذه الفترة.

وقالت مصادر طبية بمديرية الصحة بالبحيرة، إن الطبيبة جرى وضعها على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، إلا أن الفيروس تمكن منها وتسبب في وفاتها.

ونشرت الفقيدة في 30 سبتمبر الماضي، تدوينة عبر صفحتها على فيس بوك، ودعت خلالها أحباءها وأصدقاءها، وقالت فيها: "لله الأمر من قبل ومن بعد، في الطريق إلى الرعاية المركزة بصدر دمنهور، أنا في أمس الحاجة للدعاء، من كان يحمل لي ودًا منكم فليدع لي، دعاء المؤمن للمؤمن عن ظهر غيب مستجاب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كوفيد-19"

وتفاعل المئات من أصدقاء الطبيبة أماني كيشار، على منشورها، وزاد التفاعل اليوم، بعد إعلان نبأ وفاتها، في الوقت الذي أعلنت فيه الأسرة تلقي العزاء عن بعد نظرا للظروف الجارية.

يذكر أن الدكتورة أماني كيشار، أول ضحية لفيروس كورونا بين أطباء الأسنان في البحيرة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الضحايا من الأطباء البشريين 13 طبيبا وطبيبة وفقًا لإحصائية نقابة أطباء البحيرة.