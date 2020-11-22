وزير المالية السعودي: تمديد مبادرة الديون للدول الأفقر حتى يونيو 2021

أعلن محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أنه تم الاتفاق على تمديد مبادرة الديون للدول الأكثر فقرا حتى يونيو 2021، منوهاً إلى أن مبادرة تعليق خدمة الديون للدول الأفقر إنجاز كبير - وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وأوضح "الجدعان" أنه سيتم مساعدة الدول الفقيرة على المدى القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن مجموعة العشرين اتفقت على إطار العمل المتعلق بمساعدة الدول الفقيرة، قائلا "التأخر بدعم أي دولة يؤثر علينا جميعا".

واختتم قادة دول مجموعة العشرين (G20) اليوم، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول المجموعة الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 نوفمبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكد البيان الختامي الصادر في الرياض، اليوم الأحد، "ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن المتعدد" - وفقا لقناة "العربية".

وأكد بيان قادة دول مجموعة العشرين، التزام دول المجموعة بقيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة كورونا.