المفوض التجاري الكندي تعرب عن سعادتها بمرحلة تعاون جديدة مع القاهرة

‏‎أعربت المفوض التجاري الكندي في مصر ولبنان، ياسمين وهاب، عن سعادتها بتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر وكندا.

وقالت: سعداء بأن نشهد تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الكندي- المصري، والريادة الكندية العالمية في مجال التنقيب المستدام.

وأضافت نحن فخورون بحصول ‎@B2GoldCorp و‎@BarrickGold على حقوق التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية المصرية.

وبحسب وزارة البترول المصرية، منحت مصر 82 قطعة تنقيب لـ11 شركة فى جولة عطاء دولية للتنقيب عن المعادن، ومن بين الشركات التى حصلت على امتيازات شركة Centamin الأسترالية، والشركات الكندية B2Gold وBarrick Gold وLotus Gold وRed Sea Resources وAKH Gold البريطانية.

على الرغم من أن مصر لديها تاريخ في التنقيب عن الذهب يعود إلى عهد الفراعنة، إلا أن لديها منجم ذهب تجاري واحد فقط وهو منجم السكري، الذى يساهم بما يصل إلى 900 مليون دولار سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي.