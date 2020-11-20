غداً.. انطلاق معسكر "اتكلم مصري" لأبناء المصريين في كندا

في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم المصري" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، ينطلق معسكر "اتكلم مصري" للأطفال المصريين المقيمين في كندا اعتبارًا من يوم غد السبت 21 نوفمبر وحتى الأحد 22 نوفمبر عبر تطبيق "زووم"، بهدف تشجيعهم على تحدث اللغة العربية باللهجة المصرية، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد في فعاليات المعسكر في ثاني أيامه الأحد 22 نوفمبر، لتلتقي الأطفال وأولياء أمورهم وتتحدث معهم عن مبادرة "اتكلم مصري" وتتعرف على مدى ارتباطهم بوطنهم الأم مصر وتمسكهم بالعادات والتقاليد المصرية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك إقبالا متزايدًا من الأبناء المصريين في كندا على الانضمام لمعكسر "اتكلم مصري"، حيث سجل نحو 100 مشارك للانضمام إليه بجانب عدد مماثل في قائمة الانتظار، ما يعكس نجاح المبادرة وتحقيقها صدى واسعًا وبدء انتشارها بين أبنائنا بالخارج.

وسبق أن تم إطلاق معسكرين لمبادرة "اتكلم مصري"، أحدهما بدولة النمسا والآخر بدولة الإمارات، وقد لاقى الاثنان نجاحًا كبيرًا بين الأطفال المصريين بالخارج وامتنانًا بالغًا من آبائهم، حيث تحمس الأطفال على التحدث باللهجة المصرية وقالوا إنهم سيتحدثون اللغات الأجنبية داخل مدارسهم فقط لكن مع عائلاتهم وداخل بيوتهم سيتحدثون العربية باللهجة المصرية.

وكانت وزيرة الهجرة قد أعلنت إطلاق مبادرة "اتكلم مصري" رسميًا ودخولها حيز التنفيذ في أوائل أكتوبر الماضي، حيث تستهدف المبادرة ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية في شكله.

هذا ويمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم مصري"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:https://www.facebook.com/etkallem.masry