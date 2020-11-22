السيسي عن أنظمة جديدة للقطارات: نسعى للقضاء على الأخطاء البشرية

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح مفصل من المسؤولين حول منتجات معرض ومؤتمر النقل الذكي، وذلك خلال تفقده المعرض، حيث تحدث المسؤول أمام السيسي عن أنظمة جديدة للقطارات.

واطمأن السيسي على كون هذه الأنظمة تضمن قلة تدخل العنصر البشري، حيث قال السيسي موجهًا حديثه للمسؤول: "عاوزك تقول لي هذه النظم نظم حديثة تحقق السيطرة الكاملة على حركة القطارات دون أن يكون فيه تدخل بشري كثيرة تؤدي لحوادث".

وعن تساؤل الرئيس السيسي عن موعد الانتهاء من هذه الأنظمة الجديدة، فرد المسؤول "العام القادم"، فيما قال الرئيس: "عاوزين ننتهي من الأخطاء البشرية التي تؤدي لحوداث".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة، حيث تفقد الرئيس أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة، وكذلك أجنحة عدد من الوزارات.

واستمع الرئيس إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وأفريقيا مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي باداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ علي البيئة.