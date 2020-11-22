الشعوب والبرلمانات العربية تختار "السيسي" أفضل رئيس عربي في 2020

أعلن الوزير مفوض الدكتور عبدالعزيز حماد، رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، اختيار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أفضل رئيس عربي في العام الجاري 2020، من خلال استطلاع الرأي الذي قامت به المنطمة للأعضاء ممثلي الشعوب والبرلمانات بالدول العربية.

وقال "حماد"، في بيان صادر اليوم الأحد، عن المنظمة، إنه تم منح لقب شخصية العام لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نظراً لجهوده الخيرية والإنسانية على مستوى العالم أجمع وليس المنطقة العربية فقط، موضحاً أن رحيله خسارة كبيرة للعالم أجمع.

وأعلن رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية عن عقد مؤتمر صحفي غداً الاثنين، بمقر المنظمة بالقاهرة، لعرض التفاصيل الكاملة لاستطلاع الرأي الذي قامت به المنطمة، حيث سيتم الإعلان غداً عن أفضل أمير وملك وولي عهد ورئيس ووزير دفاع وداخلية وبرلمان عربي.

الجدير بالذكر أن منظمة الشعوب والبرلمانات العربية منظمة دولية معتمدة وموثقة من وزارة الخارحية المصرية برقم 1959 لعام 2011 كمنظمة عربية دولية، وتضم أعضاء من كافة الدول العربية ممثلين عن البرلمانات والشعوب.