"التربية والتعليم": السيسي وضع بناء الإنسان على رأس الأولويات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الكلمة التي ألقاها عنه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت قضية بناء الإنسان على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن شعار مؤسسة مصر الخير "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية".

وأكد الدكتور رضا حجازي أن بناء الإنسان ليس مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها أو وزارة بعينها ولكن جهد وزراء عدة وجهات مختلفة.

جاء ذلك في احتفالية مؤسسة مصر الخير لعرض إنجازات ومشروعات مؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم، وكذلك توقيع برتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر وعضو مجلس الأمناء، نائباً عن الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم نائباً عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية نائباً عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، نائباً عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومرفت حسين رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.

وأشاد "حجازي" بالنماذج الناجحة التي شهدها في الاحتفالية، موضحًا أنها كانت بارقة أمل ومثالاً لتحقيق الانتماء والولاء، موضحًا أن مؤسسة مصر الخير هذا الشريك التنموي المجتمعي لوزارة التربية والتعليم والداعم للعملية التعليمية من منطلق مبدأ المسؤولية المجتمعية للمشاركة في مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه التعليم إيمانًا بأن التعليم هو الأمل في النهوض بالمجتمع للوصول إلى رؤية الدولة 2030 وتعمل مؤسسة مصر الخير مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال بروتوكول مجدد عام 2019 وتقوم بالعديد من التداخلات التي تم رصدها وعمل خريطة للاحتياجات معدة من قبَل مختصين داخل الوزارة تساعد أي داعم للتعليم لتقديم الخدمة دون حدوث ازدواجية أو إهدار مثال "بناء مدارس، تجهيزات بأثاث، معامل علوم، حاسب آلي، دعم تكنولوجي، تنمية مهنية لأطراف العملية التعليمية، قوافل طبية" مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.

وأضاف أن مدارس مصر الخير المجتمعية وعددها 1200 مدرسة تقريبًا على مستوى جميع محافظات الجمهورية تُعتبر مثالًا جيدًا لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي وكيف للمجتمع المدني أن يواجه مثل تلك المشكلات ويساعد في حلها.

وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير تقوم بذلك من خلال داعمين مثل البنك الأهلي وعملت بذلك الدعم مؤسسة مصر الخير في ثلاث محافظات "الإسماعيلية، المنيا، المنوفية" في مدارس التعليم الأساسي بتلك المحافظات وتم انتهاء المشروع هذا العام 2020 وبداية مشروع جديد بتمويل جديد من البنك الأهلي بمحافظات "أسوان، قنا، الفيوم، مطروح"، وصندوق تحيا مصر كممول لتطوير مدارس التعليم الأساسي بمحافظ سوهاج إدارة طهطا ضمن مشروع تطوير القرى الأكثر فقرًا تماشيًا مع المبادرة الرئاسية، لما تمتلكه مؤسسة مصر الخير من مصداقية ونجاحات في العمل الأهلي يتم اختيارها كشريك قاعدي لجهات مانحة دولية كاليونيسيف التي تنفذ معها مشروع دعم المدارس المجتمعية بمطروح لمدة 4 سنوات بدأ 2016 وينتهي بنهاية العام الحالي.

وقال حجازي إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تثمّن وتقدّر كل جهود مؤسسة مصر الخير وجهود كل الداعمين من المجتمع المدني إيمانًا بدورهم في دعم التعليم للوصول إلى مواطن صالح يخدم ويرقى بوطنه.

وأكد أن مدارس التعليم المجتمعي في مؤسسة مصر الخير تبلغ 1080 مدرسة من بين 5600 مدرسة تعليم مجتمعي في مصر، تعد فرصة ثانية للالتحاق بركب التعليم، مشددًا على أن التعليم قضية أمن قومي، لأن هؤلاء المتسربين من التعليم إذا لم ينضموا لقطار التعليم كان مكانهم قطار الأمية التي تُعتبر أهم روافد الإرهاب.