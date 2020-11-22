السيسي يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. ويصفق لصاحب فكرتها

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح مفصل من المسؤولين حول منتجات معرض ومؤتمر النقل الذكي، وذلك خلال تفقده المعرض، حيث تحدث صاحب فكرة تصنيع سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال صاحب الفكرة: "ربنا أكرمني ببنتي من ذوي الإعاقة الحركية، وكان فيه مشكلة عندها في النقل والتنقل سواء وهي رايحة المدرسة أو وهي خارجة من المدرسة، لما ربنا أكرمنا وعملنا السيارة أصبح الموضوع سهل جدا بالنسبة لها".

وأضاف : " بنتي أصبحت الآن تدخل السيارة وتنتقل بكل حرية دون أن يسندها أحد أو يلمسها وتدخل بالكرسي المتحرك"، وقامت الفتاة بالدخول والخروج من السيارة بالكرسي المتحرك أمام الرئيس السيسي، فرد السيسي :" بنشكرك .. بنشكرك".

فيما قالت الفتاة: " بشوف العربية دي أسلوب الحياة، غيرت من أسلوب شخصيتي كتير جدًا، من ساعة ما جات بعتمد على نفسي، بشكر ربنا أنه جاب لي أب زي بابا عشان يعمل كده"، ودخلت في نوبة من البكاء: " بقول كده على بابا عشان هو ساعدني وعاوز يساعد كل الناس"، وصفق لها السيسي على الهواء.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة، حيث تفقد الرئيس أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة، وكذلك أجنحة عدد من الوزارات.

واستمع الرئيس إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وأفريقيا مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي باداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات إستهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ علي البيئة.