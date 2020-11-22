السيسي يستمع لشرح مفصل عن أول أتوبيس كهرباء يُصنع في مصر

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح مفصل من المسؤولين حول منتجات معرض ومؤتمر النقل الذكي، وذلك خلال تفقده المعرض، حيث تحدث أحد المسؤولين عن أول أتوبيس كهرباء يتم تصنيعه في مصر.

وقال المسؤول أمام الرئيس، إن هذا الإتوبيس جاهز للتشغيل في مصر ، وسيربط محطة مترو عدلي منصور بالمطار، " التصميم من كامل من مصر، الهيكل بالكامل من مصر، من شركتنا".

ووجه الرئيس السيسي، حديثة للمسؤول: " يعني إنت صاحب الامتياز في الموضوع ده؟"، فرد عليه المسؤول بالإيجاب: " أيوه، بنجيب من بره الاجساد وماتور الكهرباء والبطارية فقط، والأتوبيس ده يشتغل من غير شحن 300- 400 كيلو، لأنه في الصيف بيتم تشغيل التكييف وبالتالي يكون سيرة 300 كيلو في الصيف، و 400 كيلو في الشتاء بدون شحن".

وعن سؤال الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أتوبيسات الغاز، رد المسؤول: " اتوبيسات الغاز بتشتغل بالكامل عندنا ، تصنيعه المحلي تفوق الـ 60% ".

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة، حيث تفقد الرئيس أجنحة المعرض الرئيسية للشركات العالمية المختلفة، وكذلك أجنحة عدد من الوزارات.

واستمع الرئيس إلى شرح مفصل من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وأفريقيا مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي باداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات إستهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ علي البيئة.