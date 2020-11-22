اليوم.. ندوة لطلاب ألسن عين شمس عن "سوق العمل باللغة الألمانية"

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، اليوم، ندوة بعنوان "سوق العمل باللغة الألمانية"، لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة، بقسمي اللغة الإنجليزية والألمانية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا و البحوث، والدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة؛ تحت إشراف الدكتور أيمن فريد مدير المركز، وأكاديمية "DUC".

وأكّدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أنَّ الندوة تأتي في إطار تلبية احتياجات أبناء الكلية وتزويد الطلاب بالخبرات اللازمة للخوض في سوق العمل بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في مختلف المجالات.

وشددت على أنَّ الكلية حريصة على اتخاذ كل إجراءات السلامة من خلال التشديد حضور الندوة بعد قياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول لقاعة المؤتمرات ويمنع نهائيًا تواجد أي طالب دون ارتداء الكمامات الطبية.

وأكّدت أنّه يجرى تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية كاملة، وفقاً لخطة جامعة عين شمس بشان مجابهة كورونا المستجد، موضحة أنَّه يجرى تطهير وتعقيم المدرجات، إضافة إلى المتابعة اللحظية للطلاب أثناء تواجدهم بالكليات، من خلال قياس درجة الحرارة والتأكّد من سلامتهم وخلوهم من أي أعراض اشتباه، مؤكّدة أنَّ نظام التعليم الهجين الذي شرعت الجامعات المصرية في تطبيقه، أسهم في تقليل الكثافات الطلابية بالكليات.

فيما أوضحت الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية، أنَّ الندوة تأتي في إطار حرص إدارة الكلية على توفير كل الإمكانيات لصقل مهارات طلاب الكلية قبل خروجهم لسوق العمل في مختلف المجالات، مبينة أنَّ الندوة تدخل في إطار التدريب الميداني.