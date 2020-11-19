رئيس جامعة عين شمس: 7 أعضاء يمكن نقلها من المتوفى

قال الدكتور محمود المتيني، رائد نقل وزراعة الكبد في مصر، رئيس جامعة عين شمس، إن هناك 7 أعضاء يمكن نقلها من الإنسان المتوفى، وهي: الكبد، والكليتين، والرئتين، والقلب، والبنكرياس، والأمعاء الدقيقة، والقرنيتين، وهذه الأعضاء يمكن أن تفيد عددًا من المرضى.

وتابع "المتيني"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، الخميس، أن منظومة نقل الأعضاء من المتوفين في مصر صعبة، وهم احترموا ذلك، ولهذا السبب اتجهوا إلى الاختيار الأصعب، وهو نقل الأعضاء من الأحياء، وخلال العشرين عاما الماضية، ونجاح التجربة، أثبتت هذه العمليات فاعليتها.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أنه بعد ظهور علاج فيروس سي، انخفضت نسبة الاحتياج لزراعة الكبد، ولكن بعد فترة معينة قد نحتاج إليها مرة أخرى لأسباب أخرى مثل أورام، وسرطانات الكبد.

وكشف أن أول عملية زراعة كبد في مصر، استدعوا فيها أحد الأطباء الفرنسيين، وكانت الحالة لرجل، عمره 62 عاما، والمتبرع كان من نفس العائلة، ونجحت العملية، مشيرا إلى أن الذهاب إلى الصين لإجراء هذه العملية كانت "موضة"، رغم أنهم متأخرين فيها، ولكن نظرا لأعدادهم الكبيرة ظهرت هذه الـ"موضة".

وأوضح "المتيني"، أنه أجرى 1320 عملية زراعة كبد، مع فريقه، وأحدثهم كانت أمس، مشيرا إلى أن نسبة الخطورة على المتبرعين حوالي 0.5%، وهي تعتبر نسبة ضعيفة للغاية، وهي حالات نادرة، مشيرا إلى أن هذه العمليات في البداية كانت تقابلها مقاومة شديدة، ولكن فيما بعد اعتاد عليها الناس.

وأشار إلى أنه عمل في العديد من البلدان، وعندما اتخذ قرارًا بأنه بالتقدم لكي يكون عميدا في الكلية، موضحا أنه في السابق لم يكن مقتنعا بطريقة اخيتار العمداء، لأنها لم تكن الأفضل.