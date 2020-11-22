إخلاء سبيل متهم فى واقعة مقتل "عريس عين شمس".. والتأجيل لـ25 يناير

أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل متهم، فى واقعة مقتل الشاب "محمد حماصة" المعروف بـ"عريس عين شمس"، على ذمة القضية، التى يُحاكم فيها مع 4 آخرين، بتهمة قتل الشاب، في يناير 2019، وأجلت محاكمتهم، لجلسة 25 يناير المقبل، للمرافعات.

الواقعة جرت أحداثها فى يناير 2019، فى شارع 6 أكتوبر بمساكن عين شمس، وانتهت بمقتل الشاب وتمزيق جسده، أمام خطيبته، أثناء توصيلها لمنزلها، بعد شراء متطلبات زفافهما، بعد أيام من الحادث.

واقعة القتل لم تكن وليدة اللحظة، لكنها كانت نتيجة خلافات سابقة، بدأت بفقأ عين شقيقة أحد المتهمين، قبل 7 أشهر من الحادث، وانتهت بالتخطيط للانتقام من المجني عليه.

التحريات والتحقيقات التى جرت فى الحادث، قالت إنه عصر الجمعة 5 أبريل 2018، نشبت مشاجرة بين عائلة "العريس"، و"عائلة نعيمة"، وأثبتت تحريات المباحث أنها بسبب خلافات الجيرة، ونتج عنها "فقأ عين" ربة منزل، شقيقة الثانية، قبل أن يلقى القبض على 4 أشخاص من "عائلة حماصة"، وبعد تحقيقات أحيلت القضية إلى النيابة، وعاقبت المحكمة شقيقين، بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانتهما بإحداث عاهة وحيازة سلاح أبيض.

وبعد مناوشات استمرت لأشهر بين الطرفين، وقعت جريمة مقتل المجني عليه "محمد"، وكشفت التحريات، أن الواقعة بسبب الخلافات السابقة والمتراكمة بين الطرفين، وتم تحديد المتهمين وعددهم 5، والقبض على 2 منهم، وإحالتهما للنيابة العامة، التى أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، ونسبت لهم إتهاما بالقتل العمد.

وفي وقت سابق، نظرت محكمة الجنايات محاكمة المتهمين، وأصدرت أحكاما بالإدانة بالسجن 15 سنة بحق متهمين اثنين حضوريا، و3 آخرين غيابيا.

وتقدم أحد المتهمين الهاربين بطلب إعادة إجراءات محاكمة، تحدد لها جلسة اليوم، حيث حضر إلى مقر المحكمة، وأثبت دفاعه، المحامى أشرف فرحات، عدم تواجد موكله على مسرح الأحداث، وقت الواقعة، وبعد المداولة، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 يناير المقبل، كما أمرت بإخلاء سبيل المتهم.