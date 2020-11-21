عاجل.. إخلاء سبيل صاحب فيديو السخرية من مذيعي القرآن الكريم

قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل محمد شرف صاحب فيديو السخرية من مذيعي إذاعة القرآن الكريم، بضمان محل إقامته، وخضع المتهم أمام النيابة العامة لجلسة تحقيق أنكر خلالها تلك التهم قبل أن يصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيق.

3 ساعات متصلة أنكر خلالها المتهم ما نسب إليه من تهم مدعيًا أنه لم يقصد الإساءة إلى أي شخص، بل كان يقلد مذيعي القرآن الكريم، مثلما يحدث مع باقي الشخصيات العامة في الرياضة والفن والسياسة، وواجهت النيابة المتهم بالفيديو الساخر بما يحويه من أدلة اتهام.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي الفيديو الساخر على نطاق واسع، ما أدى إلى غضب بين قطاع كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيه أحد الشباب أثناء تقديمه فقرة "ستاند آب كوميدي"، سخر خلالها من أسلوب وطريقة إلقاء مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

خلال الـ120 ثانية مدة الفيديو، قال المتهم: "أكتر ناس بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هم مذيعين إذاعة القرآن الكريم، مش عارف بيتكلموا كده ليه، ولما بييجوا يقدموا ضيف مش بيقدموه عادي لازم يبقى في حوار كده".

وتابع: "الإذاعة دي كانت دايما شغالة عندنا في البيت طول النهار وأنا صغير كنا احنا بننام وهما شغالين، وكان فيه برنامج اسمه بريد الإسلام وأنا عشان كنت طفل صغير كنت مفكر اللي بيقدم البرنامج 3 أشخاص، ومعرفش إن هو واحد وبيقلب في طبقات صوته عشان يخوفني أنا شخصيا".

وتوجهت الشؤون القانونية في الهيئة الوطنية للإعلام ببلاغ ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.

وأكد حسين زين في بيان للهيئة، أن الوطنية للإعلام، ستخاطب الجهات المعنية، والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص، على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم، التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة، في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.