النقد الدولي: إجراءات مجموعة العشرين ستمنع حالات إفلاس هائلة

أعلن صندوق النقد الدولي، أن إجراءات مجموعة العشرين، ستمنع حالات إفلاس هائلة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي، بإجراءات مجموعة العشرين للتخفيف من توابع كورونا، موضحة أن السعودية نجحت في رئاسة مجموعة العشرين، في عام صعب.

وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في كلمة اليوم الأحد أعقبت ختام قمة قادة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة، أن دول المجموعة نسقت الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن "أكثر من 11 تريليون دولار توفرت لحماية الاقتصاد العالمي، وهذا جهد غير مسبوق، وقمنا بحماية الأفراد من فقدان وظائفهم مع الاهتمام بالمناطق الأكثر فقرا في العالم من خلال تمديد تعليق سداد الديون وتوسيع المبادرة، وسنستمر بتقييم الوباء".

وأضاف ولي العهد السعودي أن أكثر من مليار إنسان استفادوا من مبادرة تعليق الديون من قبل دول المجموعة وفقا لقناة "العربية".

كان العاهلُ السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد افتتح أعمال القمة أمس السبت، داعياً في كلمته قادةَ المجموعة إلى إقرار سياساتٍ اقتصادية واجتماعية، من شأنها إعادةُ الاطمئنان والأمل لشعوب العالم في خضم جائحة كورونا.

وبحثت القمة التي تعقد للمرة الأولى في دولة عربية، القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي في مختلف المجالات بحثا عن توافق دولي إزاءها.