وزير الخارجية الأمريكى يصل السعودية

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".

وكان بومبيو، أعلن قبل نحو أسبوعين، بدء جولة دولية تشمل عددا من البلدان، من أجل مناقشة مسائل هامة، في طليعتها مكافحة الإرهاب، وأنشطة إيران المزعزعة في المنطقة، فضلا عن الحريات الدينية، موضحا في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" أن البداية ستكون من باريس.

وكان مسؤولون أمريكيون أفادوا، بأن زيارة بومبيو ستشمل 7 دول وتستغرق 10 أيام، إذ من المقرر أن يلتقي الوزير الأمريكي كبار القادة في محطاته السبع.

وتشمل جولة الوزير الأمريكي 7 دول، هي فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.