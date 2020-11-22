منها الكافيهات والجيم.. أماكن تجنب الذهاب إليها مع تزايد إصابات كورونا

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، وتحذير الحكومة المصرية من وصول الموجة الثانية من الوباء، وتجديد الإجراءات الاحترازية للوقاية، مثل ارتداء الكمامة، وارتداء الفيس شيلد، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وترصد "الوطن" في السطور التالية الأماكن التي يجب تجنب الذهاب إليها للوقاية من الفيروس، وفي أسوأ الظروف يتم تقليل فرص الذهاب، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة بمطروح العزل الصحي.

أماكن تجنب الذهاب إليها للوقاية من فيروس كورونا

الجيم

من الأماكن المغلقة، والتي يكثر فيها الاختلاط ويحدث تلامس بالأسطح بطريق مباشر وغير مباشر.

المسارح والسينما

يضاف إليها قاعات المؤتمرات لأنها أماكن مغلقة "مش وقتها".

صالونات الحلاقة ومراكز التجميل

ينصح بالامتناع عن الذهاب، أو اتخاذ التدابير الاحترازية خلال التواجد، منها ارتداء العاملين للكمامة، وتعقيم الأدوات، وأن يكون هناك تيار هواء مستمر يجدد الأكسجين في المكان وانتظار الدور في مكان مفتوح وليس داخل المركز المغلق.

القهاوى والكافيهات

وخاصة المغلق منها، بسبب عدم السيطرة على الرواد والمخالطين، وفي حالة الذهاب يمنع دخول الأطفال.

المناسبات الاجتماعية

يمكن تأجيل المناسبات الاجتماعية والأفراح، لأنها تؤدى لتجمعات كبيرة وقد تسبب انتقال الفيروس بشكل كبير.

الزيارات العائلية والأصدقاء

بالإضافة إلى زيارة الأصدقاء، ويمكن الاكتفاء بالتواصل عن طريق الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ويجب تقليل العزومات واللقاءات الاجتماعية، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية مثل الحفاظ على المسافة بين الأقارب، وارتداء الكمامة والامتناع عن القبلات والأحضان.

دور العبادة

يجب الالتزام داخل دور العبادة، فيجب الذهاب بالسجادة الخاصة، ويجب منع القبلات والأحضان، ويمنع أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن فوق الـ 65 عام.

الملاهي

وخاصة الكيدز آريا "مناطق الأطفال" حيث إنها أكثر الأماكن التي يحدث فيها تلامس واختلاط مع الآخرين.

المستشفيات

طالما لا تعاني من أي مشاكل صحية فلا ينصح بزيارة المرضي في المستشفيات، إلا في حالات الضرورة القصوي، لأنها أكثر الأماكن التي ينتشر فيها الوباء.

المواصلات العامة

يفضل أن تقلل ركوب المواصلات العامة، وإذا كان يجب استخدامها، فيجب ارتداء الكمامة، وفتح الشباك.