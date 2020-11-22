"الصحة العالمية" تضع أعراض الإصابة بكورونا في الموجة الثانية

وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة أعراض لفيروس كورونا إذا شعرت بها كمواطن يجب طلب الرعاية الصحية فورا، تزامنا مع دخول الموجة الثانية للفيروس.

وقالت المنظمة في منشور توعوي لها "إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية، اتصل بمقدم الخدمة أو المرفق الصحي والتمس الرعاية الطبية على الفور.

وكانت وزارة الصحة المصرية خصصت خطوطا ساخنة لتلقي أي استفسارات ومساعدة المرضى أو المشتبه بإصابته بكورونا، فإذا كان لديك أي تساؤلات حول فيروس كورونا وترغب في المساعدة الطبية، يمكنك التواصل عبر الخط الساخن 105 أو 15335.

وتمثلت الأعراض التي وضعتها المنظمة في منشورها "ألم في الصدر، عدم القدرة على الكلام أو الحركة أو تشوش في الذهن وضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس".

وأكدت المنظمة أن أكثر الأعراض شيوعا لفيروس كورونا هي فقدان حاستي الشم والتذوق والإرهاق والسعال والحمى.

وأشارت المنظمة إلى أن الأعراض الأقل شيوعا تتمثل في الأوجاع والألم والصداع والتهاب الحلق واحمرار العيون والطفح الجلدي أو تغير لون اليدين أو القدمين والإسهال.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى اليوم.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.