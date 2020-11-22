"الصحة" تصدر بيانا مهما حول كورونا بعد قليل

تصدر وزارة الصحة والسكان، بيانا مهما بعد قليل، بشأن مستجدات فيروس كورونا، في ظل تزايد أعداد الإصابات.

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، للوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تزامنًا مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديميا)، والدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وعدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء، واللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتورة سحر فرج، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير جميع الاحتياجات على المستوى المحلي خاصة أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا المستجد، وأدوية الطوارىء، والمستلزمات الطبية والوقائية.

وزيرة الصحة توجه بضرورة التصدي لظاهرة بيع الأدوية للمرضى عبر الإنترنتوأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت على أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر للأشقاء في مختلف الدول لمساندتهم في مواجهة الأزمات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة ناقشت مع رؤساء الهيئات الاليات والإجراءات اللازمة للتصدى لظاهرة بيع الأدوية للمرضى عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت، وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث إن هذه التطبيقات تقوم ببيع الأدوية "أون لاين" مما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين، مناشدة المواطنين بالحصول على الأدوية من الصيدليات اوالمنشأت الصحية.

الصحة: تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.