الصحة: توافر مخزون كاف من الأدوية استعدادا للموجة الثانية لكورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعًا مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، للوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تزامنًا مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديميا)، والدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وعدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء، واللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتورة سحر فرج، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير جميع الاحتياجات على المستوى المحلي خاصة أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا المستجد، وأدوية الطوارىء، والمستلزمات الطبية والوقائية.

وزيرة الصحة توجه بضرورة التصدي لظاهرة بيع الأدوية للمرضى عبر الإنترنت.. و تناشد المواطنين بالحصول عليها من الصيدليات والمنشآت الصحية حفاظَا على صحتهم

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت على أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر للأشقاء في مختلف الدول لمساندتهم في مواجهة الأزمات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة ناقشت مع رؤساء الهيئات الاليات والإجراءات اللازمة للتصدى لظاهرة بيع الأدوية للمرضى عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت، وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث إن هذه التطبيقات تقوم ببيع الأدوية "أون لاين" مما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين، مناشدة المواطنين بالحصول على الأدوية من الصيدليات اوالمنشأت الصحية.

وتابع أن الوزيرة وجهت الشكر لرؤساء هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء لتعاونهم مع وزارة الصحة والسكان في تلبية جميع احتياجات القطاع الطبي الحكومي والخاص من أدوية ومستلزمات طبية ووقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية للتغلب على أي تحديات خلال مواجهة الجائحة.

رئيس هيئة الشراء الموحد يوجه الشكر للدكتورة هالة زايد لما تبذله من جهد للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر

ومن جانبه، وجه اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله من جهد للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، من خلال التعاون مع جميع الهيئات للعمل كفريق واحد من أجل صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من االمستلزمات الطبية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، استعداد الهيئة لتلبية كافة الاحتياجات من الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا تحسبًا لبدء الموجة الثانية، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان للعمل على تذليل أي تحديات قد تواجههم وحلها على الفور، كما أكد بذل قصارى جهدهم لتوفير كافة الأدوية التي قد يحتاجها المرضى في ظل هذه الظروف.

رئيس هيئة الدواء المصرية يؤكد استعداد الهيئة لتلبية كافة الاحتياجات من الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجى لفيروس كورونا

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة تداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية لما تمثله تلك التطبيقات من ضرر كبير على الصحة العامة للمواطنين، موجها الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على التعاون الدائم لتذليل أي تحديات تواجههم.