لطيفة بإطلالة شبابية: السعادة قرار

نشرت المطربة التونسية لطيفة عبر تويتر، صور جديدة بإطلالة شبابية جدا، نالت إعجاب الجمهور، وعلقت عليها: "السعادة قرار.. السعادة اختيار"

ونالت الصور التي نشرتها لطيفة، إعجاب جمهورها بسبب ظهورها أكثر شبابا في كل مرة، تنشر فيها صور جديدة، وهي مصدر السعادة لهم.

وكانت النجمة التونسية لطيفة، قدمت مؤخرا أغنية "أمّن لي بيت"، في حفل تطبيق أنغامي "أون لاين"، لصالح المتضررين من انفجار بيروت، وتألق عدد من الفنانين خلال الحفل.

ووجهوا خلاله رسائل دعم للبنان واللبنانيين تحت عنوان "صوت بيروت"، من الشرق إلى الغرب، حيث يجتمعون في حفل مصوّر يُبثّ على تطبيق أنغامي، تزامنًا مع حملة لدعم المتضررين.

ويتبرّعون لضحايا بيروت من خلال الضغط على زرّ التبرّعات المرافق للحدث الفني.كما حققت أغنية الفنانة التونسية لطيفة الجديدة، "خليني"، نجاحا كبيرا في العديد من الدول العربية، منذ الساعات الأولى لانطلاقها.

واحتفلت مؤخرا لطيفة مع جمهورها بتصدر الاغنيه التريند وتحقيق اكثر من مليوني مشاهده عبر قناتها الرسمية عبر يوتيوب.

وأوضح تطبيق "أنغامي" في بيان له أن المطربة التونسية، حرصت على اختيار لون موسيقي جديد، يتميز بالروح الشبابية، التي كانت واضحة في الكليب الذي كان من توقيع جمال عادل، حيث ظهرت لطيفة بأكثر من لوك ولاقت إطلالاتها إعجاب الجمهور بسبب أناقتها وجمالها.

وحققت أغنية "خليني"، التي كتب كلماتها ياسين حمزاوى ولحنها ووزعها أمين القلصى، صدى واسعا منذ الساعات الأولى من إطلاقها، حيث تصدرت الترند بجوجل وحققت أكثر من مليون مشاهدة على اليوتيوب في فترة قصيرة.

ونشرت الفنانة التونسية، فيديو جديد عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تغني أغنيتها الجديدة "خليني"، وعلقت على الفيديو قائلة: "ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك أهرب.. مستنية اعرف رأيكم في أغنية خليني وفرجوني ڤديوهاتكم وانتوا بتغنوها".