لطيفة تهنئ فيروز بعيد ميلادها: أول من يصالحني على الحياة بحلوها ومرها

وجهت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة تهنئة لجارة القمر الفنانة اللبنانية فيروز، في عيد ميلادها الـ85، بكلمات عذبة ورقيقة، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

انتي اول من يصالحني على هذه الحياه بحلوها وبمرها .. الحمدلله انك في حياتنا و ربنا خليكي و يطول بعمرك #عيد_الدني #عيد_ميلاد_فيروز #فيروز pic.twitter.com/LOh5lyL2Mz — Latifa Al-Tunisia (@latisol) November 21, 2020

وكتبت لطيفة، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، فى رسالتها إلى الكبيرة فيروز، قائلة: "أنتِ أول من يصالحني على هذه الحياة بحلوها وبمرها".

واستطردت" الحمدلله إنك في حياتنا، وربناي خليكي، ويطول بعمرك، عيد الدنيا، عيد ميلاد فيروز".

ووُلدت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، والتي حملت اسم نهاد وديع حدّاد، في 21 نوفمبر من عام 1935، وبعد ولادتها، انتقل والداها من قرية جبل الأرز الواقعة في قضاء الشوف بلبنان، إلى حي زقاق البلاط في العاصمة بيروت.

وهى فى الثانية عشرة من عمرها انضمت الفنانة الكبيرة فيروز، إلى الإذاعة اللبنانية لتغنّي في الكورس تحت قيادة الموسيقي محمد فليفل، وكان أول راتب لها في الإذاعة اللبنانية كمغنية كورال، يقدر بـ100 ليرة لبنانية.

والفنان الكبير حليم الرومي، مدير الإذاعة اللبنانية، هو من أطلق عليها الاسم الفني فيروز، وكان لقاؤها بالأخوين الرحباني عاصي ومنصور، بمثابة انطلاقتها في عالم الغناء، وقدمت بصحبتهما العديد من الأغنيات.

وتزوجت الفنانة فيروز عام 1955 من عاصي الرحباني، وأنجبت أبناءها الملحن زياد الرحباني، و"هالي"، الذي أصيب بمرض وهو صغير شل حركته، و"ليال"، التي توفيت عام 1988، والمخرجة "ريما".

وانفصلت فيروز، عن الفنان عاصي الرحباني، وهو الانفصال الذي أحدث ضجة كبيرة في الوسط الفني، لاسيما بعد نجاحهما سويًا في عالم الغناء الذى وصل للعالمية، وحققت ألبوماتها مبيعات مليونية.

وقدمت الفنانة فيروز مايزيد عن 800 أغنية، فضلًا عن مشاركتها في نحو 15 مسرحية غنائية، والمشاركة في في ثلاثة أفلام سينمائية "بياع الخواتم"، و"سفر برلك"، و"بنت الحارس".