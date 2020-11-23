حكايات الغدر بـ"بنات الصعيد".. أب يقتل ابنته ويبرر "وشها وحش"

جرائم قتل لا تقل أيا منهما عن الأخرى وقعت فى محافظات المنيا وسوهاج وقنا، على مدار الأيام الماضية، من بين ضحاياها بنات، واختلفت الدوافع وراء كل منها، وكان آخرها أمس الأحد، حيث قتل مزارع ابنته وبرر ذلك بـ"وشها وحش علينا".

_ مذبحة جرجا :

الشهر الماضي، قتل مزارع زوجته وابنته، انتقاما من الأولى التى قتلت نجلة جارتها بسبب خلافات مالية بينهما، وألقت الشرطة القبض على الأب مختبئا فى شقة بالقاهرة، هرب إليها بعد تنفيذ جريمته.

وأوضحت التحقيقات والتحريات، أن المتهم فوجئ بجثة طفلة 7 سنوات فى خزان الصرف الصحي بمنزله، وسأل زوجته عن سبب وجود الجثة وملابسات ذلك، فأقرت الأخيرة أنها قتلتها خنقا، بسبب خلافات مع والدتها، فأشهر الزوج سلاحا ناريا، وقتلها هي وابنتها، ثم لاذ بالفرار، قبل أن يتم القبض عليه، ويعترف بارتكاب جريمته، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.

_ عامل يقتل خطيبته بسبب "الشبكة"

كشف قطاع الأمن العام، أمس الأحد، غموض العثور على جثة طالبة فى مياه ترعة الإبراهيمية بالمنيا، وتبين أن خطيبها وراء الجريمة، بسبب خلافات بينهما، ووقعت الجريمة، مطلع يوم 11 نوفمبر الجاري، وقبل أيام من الزفاف.

تلقى مدير أمن المنيا بلاغا باختفاء طالبة فى معهد فني صحي وتُدعى "ريهام" 20 سنة، وتشكل فريق بحث من الأمن العام والمباحث الجنائية، حتى ورد بلاغ بالعثور على جثة فتاة فى الترعة.

وتبين من التحريات والفحص، أنها الفتاة المبلغ باختفاءها، وتوصلت التحريات لارتكاب "عريسها" الجريمة، وألقت الشرطة القبض عليه، واعترف بالواقعة، مبررا ذلك برغبته فى فسخ الخطوبة، واسترداد الشبكة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

_ مزارع يقتل ابنته بقنا :

لفظت "إيمان" أنفاسها الأخيرة داخل منزل أسرتها بقرية البراغيت التابعة لمركز أبو تشت بقنا، بعد تعذيبها وحبسها على يد والدها، وألقت الشرطة القبض على المتهم.

وأدلى الأب باعترافات تفصيلية حول الحادث، وبرر ذلك بقوله "وشها وحش علينا"، مؤكدا أنه عزم على التخلص منها، بعدما توفي شقيقها التوأم، حرقا، فى حادث ببورسعيد.

وتحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث، وناظرت جثة المجني عليها، حيث تبين إصابتها فى الوجه والرأس والرقبة والذراعين، نتيجة التعذيب.