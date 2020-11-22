مزارع يعترف بقتل ابنته: وشها وحش علينا

أدلى مزارع بتفاصيل واقعة تخلصه من ابنته الطالبة صاحبة الـ20 عاما، فى قرية البراغيت التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، وقال أثناء مناقشته من قبل الشرطة: "قتلتها عشان وشها نحس علينا من ساعة ماجات".

وتابع الأب في اعترافاته، أنه لم يكن يحب ابنته، وكان يفضل شقيقها التوأم عنها، لكنه فُجع بتلقي نبأ وفاة نجله حرقا، فى حادث ببورسعيد، منذ عدة أشهر، قائلا: "من يوم وفاة أخوها وأنا كرهتها أكتر.. ياريتها ماتت هي وأخوها قعد".

وعن تفاصيل جريمته، قال الأب المتهم، إنه وبعد وفاة نجله، قرر التخلص من ابنته بدعوى "وشها نحس"، وحدد اليوم لتنفيذ مخططه، بعدما حبسها وقام بتعذيبها وضربها بالشوم حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبدأت الواقعة، بإخطار تلقاه اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، من مركز شرطة أبوتشت، بمقتل الفتاة المجني عليها "إیمان.ا.ع" 20 سنة، داخل منزل الأسرة بقرية البراغيت التابعة للمركز، وانتقل فريق من البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن الفتاة جثة هامدة بكامل ملابسها، ومصابة بالوجه والرأس والرقبة، فضلا عن الساعدین الأیمن والأيسر.

وتوصلت تحریات المباحث التي باشرها وأجراها الرائد محمد السنوسي، رئيس مباحث أبوتشت، أن الفتاة لقيت مصرعها على يد والدها المزارع.

وأضافت التحريات، أنه تعدی علیها بالضرب باستخدام عصا محدثا إصاباتها التي أودت بحياتها، بسبب كراهيته لها.. وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الحادث وناظرت الجثة، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب وكيفية الوفاة، وتم نقل الجثة، إلی مشرحة مستشفی نجع حمادي، تحت تصرف النيابة العامة.