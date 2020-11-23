سعد لمجرد يحتفل بتحقيق "عدى الكلام" 100 مليون مشاهدة

احتفل المطرب المغربي سعد لمجرد بتحقيق كليب "عدى الكلام" 100 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وكتب عبر إنستجرام شكر لجمهوره قائلا "شكرا لتحقيق (عدي الكلام) لـ100 مليون مشاهدة فعلا الكلمات لا تستطيع التعبير عما بداخلي أحبكم جدا".

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتعد أول أغنية لسعد باللهجة المصرية.

وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لـ لمجرد، ويسعى من خلالها الوصول إلى جمهور المشرق العربي.

وكان لمجرد من المقرر أن يحيي حفل في مصر خلال الأيام القليلة الماضية ولكن تم إلغاؤها بسبب الاعتراض عليه بعد عدد قضايا التحرش المتهم بها وعلق لمجرد عبر حسابه بتويتر عن إلغاء حفله الغنائي على مسرح "كايرو شو" بعد إطلاق هاشتاج سعد لمجرد مغتصب.

لتحذف الصفحة الرسمية لمسرح كايرو شو، بوستر حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر، الذي تنظمه بمناسبة مرور عامين على إنشائه.

وكتب لمجرد عبر تويتر: "لا شيء يهز القلب المبتسم".

وكان عدد من السيدات قد أطلقن حملة بعنوان "لا سعد لمجرد" في مصر لكونه متهما في 3 قضايا اغتصاب بأمريكا وفرنسا.

وتصدرت الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي لها توما، قائمة التوب 5 على تطبيق "أنغامي"، فى مصر والمغرب.كان سعد لمجرد قد أجل طرح الأغنية أكثر من مرة بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب "احتراما ‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى، واجعل مثواها الجنة".وتقول كلمات أغنية "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد: "شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات.. كل ده بيحصل أوام".