نبيلة عبيد تدعم سعد لمجرد في أزمة اتهامه بـ"الاغتصاب": صوت جميل

دخلت الفنانة نبيلة عبيد، على خط أزمة إلغاء حفل الفنان المغربي سعد لمجرد، والتي كان مقرر إقامتها في مصر مؤخرًا، بعد اعتراض عدد من الجمهور وغالبيتهم من النساء، وظهور هاشتاج "المغتصب"، على خلفية اتهامات تتتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي تلاحق "لمجرد" في دول أوروبية.

وفي الوقت الذي خرجت ملكة جمال المغرب ابتسام مومني، لدعم ابن موطنها سعد لمجرد، من خلال تطاولها على السيدات المصريات، إلا أنها عادت واعتذرت عما قالته وأنها لم تكن تقصد التعميم.

وعبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت الفنانة نبيلة عبيد من خلال فيديو يضم مشاهد راقصة من أفلامها، على أغنية سعد لمجرد "الجمال عدى الكلام.. تضحكيلي وتاخدي كام".

وكتبت نبيلة عبيد تعليقًا على الفيديو، قائلة: "سعد لمجرد صوت جميل من المغرب العزيز، المشاهد من فيلم الراقصة والسياسي، وحشتوني، مسا الفل على عيونكم".

وأبدت بعض المتابعات اعتراضهن على استعانة نبيلة عبيد بإحدى أغاني سعد لمجرد، بالرغم من تطاول ملكة جمال المغرب على المصريات.

وردت نبيلة عبيد، بقولها "خلينا دايما نتجمع حوالين الحاجة الحلوة، و نبعد عن أي حاجة بتفرق، الشعب المغربي شعب راقي، أنا اتكرمت أفضل تكريم ليا ما بينهم ومفيش حد بيمثل بأسلوبه غير نفسه و بيعبر بأدبه أو من غيره عن نفسه هو بس".

وتفاعل عدد من المتابعين مع ما كتبته نبيلة عبيد، ما بين متابعين من المغرب الذين أكدوا عشقهم لمصر وللمصريين، وأن تصريح ملكة الجمال لا يعبر عن الشعب المغربي، ور متابعون مصريون بتأكيدهم احترام شعب المغرب الشقيق.

وكانت الصفحة الرسمية لمسرح كايرو شو، حذفت بوستر حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر، الذي تنظمه بمناسبة مرور عامين على إنشائه، بعد الهاشتاج الذي وصف "لمجرد" بـ"المغتصب".