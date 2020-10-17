سعد لمجرد يشكر نبيلة عبيد على دعمها: "ستظلين محبوبة الجماهير"

شكر المطرب المغربي سعد لمجرد الفنانة نبيلة عبيد بعد أن نشرت مقطع فيديو لها يضم مشاهد راقصة من أفلامها، على أغنيته: "الجمال عدى الكلام.. تضحكيلي وتاخدي كام".

وعلق لمجرد على المشهد قائلا: "جزيل الشكر لكي مدام نبيلة، شرف كبير ولا يوصف إن أغنيتى تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك، إنتى فعلا كنتى وستظلي محبوبة الجماهير، أشكرك مرة أخرى على طيبة قلبك وتواضعك"

وردت النجمة نبيلة عبيد قائلة: "نورتني".

وكتبت نبيلة عبيد تعليقًا على مقطع الفيديو، قالت فيه: "سعد لمجرد صوت جميل من المغرب العزيز، المشاهد من فيلم الراقصة والسياسي، وحشتوني، مساء الفل على عيونكم".

وأبدى بعض المتابعات اعتراضهن على استعانة نبيلة عبيد بإحدى أغاني سعد لمجرد، بالرغم من تطاول ملكة جمال المغرب على المصريات.

وردت نبيلة عبيد، بقولها "خلينا دايما نتجمع حوالين الحاجة الحلوة، ونبعد عن أي حاجة بتفرق، الشعب المغربي شعب راقي، أنا اتكرمت أفضل تكريم ليا ما بينهم ومفيش حد بيمثل بأسلوبه غير نفسه و بيعبر بأدبه أو من غيره عن نفسه هو بس".

وتفاعل عدد من المتابعين مع ما كتبته نبيلة عبيد، ما بين متابعين من المغرب الذين أكدوا عشقهم لمصر والمصريين، وأن تصريح ملكة الجمال لا يعبر عن الشعب المغربي، ورد متابعون مصريون بتأكيدهم احترام شعب المغرب الشقيق.

وكانت الصفحة الرسمية لمسرح "كايرو شو"، حذفت بوستر حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر، الذي تنظمه بمناسبة مرور عامين على إنشائه، بعد الهاشتاج الذي وصف "لمجرد" بـ"المغتصب".

وأطلق الهشتاج، اعترضا علي حفل المجرد بسبب قضايا الاغتصاب المتهم بها.

وخرجت ملكة جمال المغرب ابتسام مومني، لدعم لمجرد، من خلال تطاولها على السيدات المصريات، إلا أنها عادت واعتذرت عما قالته وأنها لم تكن تقصد التعميم.