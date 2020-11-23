عاجل.. وفاة الموسيقار طارق عاكف عن عمر 60 عاما

توفي منذ قليل الموسيقار والموزع الموسيقي الكبير طارق عاكف، عن عمر ناهز 60 عاما.

وأعلنت الفنانة الإماراتية أحلام خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة "انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الصدوق طارق عاكف، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وعلقت الفنانة لطيفة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".

طارق عاكف مواليد 28 نوفمبر 1960 وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال راغب علامة وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.