وفاة شقيقة عزت العلايلي وصلاة الجنازة بعد العصر من مسجد المحروسة

توفيت قبل قليل شقيقة الفنان عزت العلايلي، بعد صراع مع المرض.

وأكد "العلايلي"، لـ"الوطن": " توفيت أختي وحبيتي صباحاً، وستخرج الجنازة بعد دقائق للصلاة عليها بمسجد المحروسة بشارع أحمد عرابي، بعد صلاة العصر".

وكتب محمود العلايلي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، "توفيت صباح اليوم عمتى عنايات حسن العلايلى".

وتابع: "تقام الجنازة من مسجد المحروسة المتفرع من شارع أحمد عرابي بعد صلاة العصر".

عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وقدم عزت العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبوسيف، كما قدم أدورًا بارزة في التلفزيون كذلك.