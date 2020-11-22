عزت العلايلي يدخل في حالة من البكاء بعد وفاة شقيقته: رحيلها وجع

دخل الفنان عزت العلايلي في حالة انهيار تام، بعد وفاة شقيقته عنايات حسن العلايلي.

وقال "العلايلي"، لـ"الوطن": "كانت نعم الأخت والصديقة، ورحيلها وجع كبير بالنسبة لي"، مضيفاً أنه من المقرر دفن الجثمان بطريق الفيوم بمدافن الأسرة.

ومن جانبه كتب محمود العلايلي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:"توفيت صباح اليوم عمتى عنايات حسن العلايلى".

وتابع:"تقام الجنازة من مسجد المحروسة المتفرع من شارع أحمد عرابى بعد صلاة العصر".

حسن العلايلي، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وقدم عزت العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك.

شارك الفنان عزت العلايلى فى 10 أفلام فى قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، بين القصرين 1964، قنديل أم هاشم 1968، الأرض 1970، الاختيار 1971، زائر الفجر 1975، على من نطلق الرصاص 1975، السقا مات 1977، إسكندرية ليه؟ 1979، أهل القمة 1981، الطوق والإسورة 1986.