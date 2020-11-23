شقيقة أشهر صاحب "فرشة جرايد" بوسط البلد: كان صاحب الكتاب والصحفيين

عرض الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، قصة "محمد حسونة"، أشهر "فرشة جرائد" في منطقة وسط البلد.

وروت بتأثر "عائشة"، شقيقة محمد حسونة، قصة كفاح شقيقها، قائلة: "الدنيا كلها عارفة، وهو كان رجل مثقف جدا، وكل الكتاب والخبراء والصحفيين عارفينه، ومصاحبينه، ويسألوه ويعرفوا منه الأخبار يوميا، لأنه كان بيقرأ الجرايد الصبح ويعرف الدنيا فيها إيه".

وأضافت خلال لقاء بالبرنامج أن شقيقها توفى في رابع يوم عيد الفطر الماضي، لافتة إلى أنها علمت مكانه بعد وفاته نظرا للالتزامات، "من بعد المرحوم مفيش ابتسامة كان هو كل حاجة، مات وهو ماشي على رجله، ولو في عز عياه مكنش بيقول لحد إنه تعبان وكان خايف إني أخرج عشان عندي مياه على الرئة".

وواساها الإعلامي أحمد يونس قائلا: "أنا أمي توفت بقالها 12 يوم بس الواحد لما بيبقى عارف ومطمن عليهم بيبقى بيقول الحمد لله زي ما أنتي بتقولي، والله مش بكذب عليكي، بس الواحد بينه وبين ربنا عارف إنهم لما يبقوا تعبانين وربنا اختار دة بيبقى ربنا مختار الخير".

وأشارت إلى أن سبب وفاة شقيقها كان بسبب فيروس كورونا، "خدها من الوقفة على الورشة ومستحملش 3 أيام"، لافتة إلى أنهم كانوا يعملون طوال الـ24 ساعة، ولكن بعد وفاته تنتهي من عملها قبل العصر، وذلك لتربية بناته الأربعة، لافتة إلى أن زوجها متوفي منذ 21 عاما، وهو كان يساندها دائما.

وقرر الإعلامي أحمد يونس شراء كل المجلات والجرائد الموجودة في الفرشة، قائلا: "الدعوات اللي إنتي بتدعيها لينا دي فوق راسنا، وإنتي ست الناس وأحلى أم".